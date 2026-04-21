Благоустройство во дворе оставило парикмахерскую без нормального прохода 21.04.2026 ZELENOGRAD.RU

К парикмахерской «Прядки в порядке» в корпусе 1811 теперь приходится идти по шатким деревянным настилам. Да и те положили только после жалобы жителей.

«Как вести бизнес, если бордюроукладчики просто перекопали всё…а через несколько дней после жалоб людей…кинули несколько досок, имитируя временную дорогу», — обсуждают местные жители в зеленоградском чате.

По словам администратора парикмахерской, некоторые посетители не сразу понимали, как попасть внутрь, и звонили уточнить маршрут. Отмен записей, по её словам, не было, а часть клиентов реагировала на ситуацию с иронией: путь к салону они называли «квестом».

"Мы всё понимаем, что ремонт нужен, придётся потерпеть грязь и неудобства. Все хотим, чтобы Зеленоград становился лучше, надеемся, что закончат быстро", — сказала администратор парикмахерской корреспонденту «Зеленоград.ру».

Потерпеть действительно придётся: изначально благоустройство у корпуса 1811 планировали завершить к 25 апреля. Однако, по словам рабочих, теперь срок окончания ремонта перенесли на 20 мая.

Метки:
благоустройство, пешеходные дорожки, "прядки в порядке"
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
