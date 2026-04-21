К парикмахерской «Прядки в порядке» в корпусе 1811 теперь приходится идти по шатким деревянным настилам. Да и те положили только после жалобы жителей.
«Как вести бизнес, если бордюроукладчики просто перекопали всё…а через несколько дней после жалоб людей…кинули несколько досок, имитируя временную дорогу», — обсуждают местные жители в зеленоградском чате.
По словам администратора парикмахерской, некоторые посетители не сразу понимали, как попасть внутрь, и звонили уточнить маршрут. Отмен записей, по её словам, не было, а часть клиентов реагировала на ситуацию с иронией: путь к салону они называли «квестом».
"Мы всё понимаем, что ремонт нужен, придётся потерпеть грязь и неудобства. Все хотим, чтобы Зеленоград становился лучше, надеемся, что закончат быстро", — сказала администратор парикмахерской корреспонденту «Зеленоград.ру».
Потерпеть действительно придётся: изначально благоустройство у корпуса 1811 планировали завершить к 25 апреля. Однако, по словам рабочих, теперь срок окончания ремонта перенесли на 20 мая.