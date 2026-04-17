Спектакль «Маугли» — 25 апреля в библиотеке 14-го микрорайона 17.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Знаменитую историю о джунглях, дружбе, храбрости и взрослении по мотивам бессмертной книги Редьярда Киплинга представит театральная студия Лилии Берендюхиной. Возраст зрителей — от 6 лет.

Подробности и билеты:

В основе постановки — любимый многими семьями сюжет о ребенке, который растет среди зверей, учится понимать правила окружающего мира, отличать силу от жестокости и находить свое место среди тех, кто рядом.

Яркие костюмы, выразительная музыка и невероятная атмосфера джунглей перенесут и детей, и взрослых в мир, где всегда действует «закон джунглей» — система правил, по которым живет волчья стая и весь мир героев.

Гости увидят Маугли, его верных друзей — Балу и Багиру, мудрого Каа, благородного Акелу и коварного Шер-Хана.

Для детей такой спектакль может стать поводом поговорить о дружбе, смелости, правилах сообщества и умении видеть разные характеры. Театральная форма помогает воспринимать литературный сюжет не только через текст, но и через движение, музыку, интонации и визуальные образы, развивая внимание, воображение и способность анализировать поступки персонажей.

На спектакль можно прийти всей семьей. Совместный просмотр дает родителям возможность обсудить с ребенком, почему одни герои вызывают доверие, а другие — настороженность, чем отличается защита от власти и как правила помогают людям и сообществам жить вместе. Такие разговоры после спектакля часто помогают лучше понять, что ребенок замечает в истории и какие темы для него важны.

Спектакль состоится 25 апреля (это суббота) в 17:00 в библиотеке (корпус 1462). Возрастное ограничение — 6+, продолжительность — 1 час.

Билеты стоят 500 рублей: https://iframeab-pre9294.intickets.ru/seance/71003438/

Уточнить вопросы можно по телефону учреждения: 8-499-717-08-44, 8-495-161-00-05

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, досуг, спектакль, Библиотека театра и кино №252
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
© 1997–2026 Зеленоград.ру