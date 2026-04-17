Житель Зеленограда Никита Швора вместе с двумя партнёрами запустил сервис RCoffee — он позволяет заказать кофе заранее через приложение и забрать готовый напиток без очереди. Первой к платформе подключилась небольшая кофейня «Импульс» на Георгиевском проспекте.

Идея появилась из личного опыта: Никита хотел забирать кофе по дороге на работу, не теряя время в очереди. Модель взял у сетей «Дринкит», One and double, Cofix, но привлекать клиентов Никита хочет в первую очередь в небольшие кофейни, такие как «Импульс».