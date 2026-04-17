Житель Зеленограда Никита Швора вместе с двумя партнёрами запустил сервис RCoffee — он позволяет заказать кофе заранее через приложение и забрать готовый напиток без очереди. Первой к платформе подключилась небольшая кофейня «Импульс» на Георгиевском проспекте.
Идея появилась из личного опыта: Никита хотел забирать кофе по дороге на работу, не теряя время в очереди. Модель взял у сетей «Дринкит», One and double, Cofix, но привлекать клиентов Никита хочет в первую очередь в небольшие кофейни, такие как «Импульс».
Сервис работает как мини-приложение внутри Телеграма — регистрироваться не нужно, достаточно выбрать кофейню на карте, оформить заказ и прийти к нужному времени. Бариста видит заявки заранее и готовит к приходу клиента.
«Люди не хотят ждать — особенно утром или в обед, им важно быстро взять кофе и идти дальше», — говорит владелица «Импульса» Елена Заугольникова. По её словам, для кофейни это тоже удобно: заранее видна загрузка, можно подготовиться и снизить очереди.
Команда создателей небольшая — три человека: сам Никита, окончивший МИЭТ по специальности инженера вычислительной техники, DevOps-инженер Андрей Ливицкий и фронтенд-разработчик Кирилл Жучков. Сервис запустили полтора месяца назад, «Импульс» подключился через неделю после старта.
Старт дался непросто: вскоре после запуска в России ограничили работу Телеграма, и команде пришлось срочно искать обходное решение. Команда рассматривает переход на «Max», а в перспективе планирует выпустить отдельное приложение.
Сейчас заказов пока мало — сервис только начинает продвигаться. На этой неделе Никита лично обходит кофейни Зеленограда и предлагает подключение. Часть владельцев изучает предложение, часть отказывается — небольшие заведения настороженно относятся к комиссии сервиса (по словам разработчика, она составляет 10-15% и обсуждается индивидуально).
В планах — выйти за пределы кофеен: следующий шаг команда видит в подключении ресторанов и других заведений общепита.
Попробовать сервис можно через бот в Телеграме, кофейня «Импульс» уже принимает заказы.