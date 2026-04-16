Станция «Монумент» появится на перегоне между действующими остановками Химки и Молжаниново — в районе Ленинградского шоссе, рядом с жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы» и торговым центром «Мега Химки».

Подрядчик «РЖДстрой» установил ограждение на месте стройки. Завершить строительство планируют через два года — во втором квартале 2028-го.

Проектирование станции велось десять лет. Первый проект включал в себя вокзал, гостиницу, парковки, офисные здания и прочее. Сейчас осталось типовое здания МЦД: вестибюли, крытый надземный переход, платформы с навесом.