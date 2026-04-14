Дни открытых дверей пройдут в зеленоградских колледжах — политехническом, финансово-юридическом и медицинском 14.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Политехнический колледж № 50 приглашает школьников с родителями 18 апреля (суббота) в 11:00 и 13:00, колледж Московского финансово-юридического университета (МФЮА) — 15 апреля (среда) в 17:00 и 25 апреля (суббота) в 11:00, Медицинский колледж № 7 — 19 мая (вторник) в 17:00. Везде нужно записаться.

Политехнический колледж № 50 — 18 апреля (суббота) в 11:00 и 13:00

Здесь обучаются студенты с 1977-го года, колледж выпустил более 20 000 специалистов. В структуру входят собственные аккредитованные центры компетенций, где студенты оттачивают мастерство на практике: «ресторанный сервис» (национальный статус) и «кирпичная кладка» (региональный статус).

Специальности и профессии:
— строительство и эксплуатация зданий и сооружений
— монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
— наладчик технологического оборудования (электронная техника)
— эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
— мастер слесарных работ
— оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
— мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
— техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
— поварское и кондитерское дело
— мастер вертикального транспорта

Запись на день открытых дверей 18 апреля (суббота):

Колледж Московского финансово-юридического университета (МФЮА) — 15 и 25 апреля

Колледж обучает востребованным профессиям: это среднее профессиональное образование по перспективным специальностям. Как сообщается на сайте учреждения, МФЮА входит в список лучших вузов по востребованности выпускников направлений «Бизнес-информатика», «Экономика» и «Юриспруденция» по версии HeadHunter.

15 апреля (среда) с 17:00 до 18:00
Гостям предоставят возможность получить информацию о поступлении напрямую от первых лиц колледжа.

В программе:
— презентация приемной кампании 2026/27 года: участники узнают все детали о процедуре подачи документов, возможных сценариях поступления и актуальных образовательных программах МФЮА;
— помощь в выборе траектории: специалисты университета помогут родителям и школьникам разобраться в многообразии направлений подготовки и построить персональную образовательную стратегию с учетом востребованных на рынке навыков;
— экспертные консультации: гости смогут получить индивидуальные консультации, чтобы избежать распространенных ошибок при поступлении.

  • Запись на 15 апреля (среда) в 17:00: ЗДЕСЬ

25 апреля (суббота) с 11:00 до 13:00
Учащихся 9-х и 11-х классов приглашают увидеть жизнь колледжа изнутри.
В программе мероприятия:
— презентация колледжа: гости узнают о преимуществах, поступлении без экзаменов и перспективах трудоустройства
— экскурсия по корпусу: гости посетят современные аудитории, лаборатории и библиотеку
— подробный обзор направлений: сотрудники представят все программы колледжа и возможности дальнейшего обучения в МФЮА
— индивидуальные консультации: гости получат ответы на все вопросы о поступлении по среднему баллу аттестата и сроках подачи документов от членов приемной комиссии

Запись на 25 апреля (суббота) в 11:00: ЗДЕСЬ

Медицинский колледж № 7 — 19 мая (вторник) с 17:00 до 20:00

Сюда приглашают школьников, которые чувствуют призвание помогать людям, заботиться об их жизни и здоровье. Гости узнают о направлении работы медицинской сестры/медицинского брата, познакомятся с инфраструктурой и образовательными программами и ощутят атмосферу колледжа.

История учреждения начинается в 1935-м году: с московской «Школы медицинских сестер». С 1994-го года — это Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7». В 2015 году состоялась реорганизация путем присоединения медицинских колледжей, медучилища и центра повышения квалификации специалистов здравоохранения.

Здесь обучают акушерскому, лечебному и сестринскому делу, а также медицинскому массажу (для студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению).

В программе мероприятия:
— знакомство с администрацией колледжа
— презентация специальностей, востребованных на рынке труда города Москвы, порядок подачи документов и зачисления
— демонстрация достижений учебной и внеучебной деятельности студентов колледжа
— встреча с работниками медицинских организаций города Москвы, перспективы трудоустройства
— выступление амбассадоров профессии «Сестринское дело»
— концертная программа
— экскурсия по зданию колледжа

Отдельно предложат поучаствовать в мастер-классах:
— базовая сердечно-легочная реанимация
— оказание первой помощи при обструкции верхних дыхательных путей (приём Геймлиха)
— наложение повязки Дезо
— наложение турникетного жгута

Запись на день открытых дверей: ЗДЕСЬ

Метки:
подростки, колледж, знакомства, ГБПОУ "Политехнический колледж № 50", Московский финансово-юридический университет (МФЮА). Учебный корпус «Зеленоград», факультет права и экономики
