Колледж Московского финансово-юридического университета (МФЮА) — 15 и 25 апреля

Колледж обучает востребованным профессиям: это среднее профессиональное образование по перспективным специальностям. Как сообщается на сайте учреждения, МФЮА входит в список лучших вузов по востребованности выпускников направлений «Бизнес-информатика», «Экономика» и «Юриспруденция» по версии HeadHunter.

15 апреля (среда) с 17:00 до 18:00

Гостям предоставят возможность получить информацию о поступлении напрямую от первых лиц колледжа.

В программе:

— презентация приемной кампании 2026/27 года: участники узнают все детали о процедуре подачи документов, возможных сценариях поступления и актуальных образовательных программах МФЮА;

— помощь в выборе траектории: специалисты университета помогут родителям и школьникам разобраться в многообразии направлений подготовки и построить персональную образовательную стратегию с учетом востребованных на рынке навыков;

— экспертные консультации: гости смогут получить индивидуальные консультации, чтобы избежать распространенных ошибок при поступлении.

25 апреля (суббота) с 11:00 до 13:00

Учащихся 9-х и 11-х классов приглашают увидеть жизнь колледжа изнутри.

В программе мероприятия:

— презентация колледжа: гости узнают о преимуществах, поступлении без экзаменов и перспективах трудоустройства

— экскурсия по корпусу: гости посетят современные аудитории, лаборатории и библиотеку

— подробный обзор направлений: сотрудники представят все программы колледжа и возможности дальнейшего обучения в МФЮА

— индивидуальные консультации: гости получат ответы на все вопросы о поступлении по среднему баллу аттестата и сроках подачи документов от членов приемной комиссии

