В 17-м микрорайоне утки вышли на проезжую часть и спокойно прошли по пешеходному переходу. Апрель — время, когда водоёмы вскрываются, и птицы начинают активно перемещаться между ними в поисках корма и мест для гнездования.
Маршруты уток не привязаны к дорогам и переходам — они просто идут самым коротки и безопасным путём. Поэтому плавный спуск с тротуара на дорогу, вероятно, кажется им более удобным. Так что безбарьерная среда в городе важна не только для людей.
Весной такие переходы случаются чаще: птицы держатся парами или небольшими группами и могут неожиданно появляться на дороге даже в плотной застройке. Будьте внимательны к уткам.
А на дороге будь как утка — смотри по сторонам и переходи спокойно.
