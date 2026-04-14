В 17-м микрорайоне утки вышли на проезжую часть и спокойно прошли по пешеходному переходу. Апрель — время, когда водоёмы вскрываются, и птицы начинают активно перемещаться между ними в поисках корма и мест для гнездования.

Маршруты уток не привязаны к дорогам и переходам — они просто идут самым коротки и безопасным путём. Поэтому плавный спуск с тротуара на дорогу, вероятно, кажется им более удобным. Так что безбарьерная среда в городе важна не только для людей.