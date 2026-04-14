Детская музыкальная школа имени Мусоргского

18 и 19 апреля (суббота и воскресенье) с 10:00 до 19:00 гостям школы предоставят возможность не просто узнать об учреждении, но и погрузиться в атмосферу, которая может стать частью жизни всей семьи. Обещают ответить на все вопросы и помочь детям и подросткам найти свое призвание. Уточнить конкретную программу мероприятия в школе на момент публикации не смогли.

Возраст для приема детей: от 6 до 9 лет на предпрофессиональные и общеразвивающие программы со сроком обучения 8 лет, от 10 до 12 лет со сроком обучения 5 лет.

В школе обучают игре на фортепиано, скрипке, виолончели, балалайке, баяне, гитаре

электрогитаре, флейте, кларнете, саксофоне, трубе, ударных инструментах (ксилофоне) и инструментах эстрадного оркестра (бас-гитара и ударная установка), а также хоровому пению, музыкальному фольклору, академическому и эстрадному вокалу. Дополнительно ребенок будет изучать такие дисциплины, как сольфеджио (нотная грамота), слушание музыки, хор, оркестр, ансамбль и фортепиано.

Улица Юности, дом 1, телефон: 8-499-734-26-14

