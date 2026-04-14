В ближайшие выходные гости школ смогут узнать напрямую о направлениях обучения, программах образования, возможностях развития ребенка, сроках и правилах приемных кампаний учеников на следующий учебный год.
В Зеленограде двери откроют школа искусств имени Дягилева, музыкальная школа имени Мусоргского, музыкальная школа №71 и хореографическая школа «Фуэте». Акция проходит оба дня с 10:00 до 19:00.
Детская школа искусств имени Дягилева
18 и 19 апреля (суббота и воскресенье) с 10:00 до 19:00 родители и будущие ученики смогут получить подробную информацию о школе: педагоги будут готовы к диалогу, чтобы помочь семьям получить полное представление о перспективах обучения в школе и сделать осознанный выбор. Уточнить конкретную программу мероприятия в школе на момент публикации не смогли.
Направления обучения детей и подростков: музыка (хоровое пение, инструментальное исполнительство и фольклорное искусство) и хореография (классический и современный танец).
Корпус 1453, телефон: 8-499-717-51-77. Вход свободный
18 и 19 апреля (суббота и воскресенье) с 10:00 до 19:00 гостям школы предоставят возможность не просто узнать об учреждении, но и погрузиться в атмосферу, которая может стать частью жизни всей семьи. Обещают ответить на все вопросы и помочь детям и подросткам найти свое призвание. Уточнить конкретную программу мероприятия в школе на момент публикации не смогли.
Возраст для приема детей: от 6 до 9 лет на предпрофессиональные и общеразвивающие программы со сроком обучения 8 лет, от 10 до 12 лет со сроком обучения 5 лет.
В школе обучают игре на фортепиано, скрипке, виолончели, балалайке, баяне, гитаре
электрогитаре, флейте, кларнете, саксофоне, трубе, ударных инструментах (ксилофоне) и инструментах эстрадного оркестра (бас-гитара и ударная установка), а также хоровому пению, музыкальному фольклору, академическому и эстрадному вокалу. Дополнительно ребенок будет изучать такие дисциплины, как сольфеджио (нотная грамота), слушание музыки, хор, оркестр, ансамбль и фортепиано.
Улица Юности, дом 1, телефон: 8-499-734-26-14
На мероприятие обязательно нужно зарегистрироваться по ссылке (при заполнении формы потребуется обозначить ваш интерес в обучении): https://forms.yandex.ru/u/69cfd9fc02848fbf152445c4/
Детская музыкальная школа №71
18 апреля (суббота) в 12:00
В программе мероприятия: информационное собрание с ответами на вопросы об условиях обучения, преподавателях и программах, а также концерт учеников
Здесь обучают игре на фортепиано, струнных инструментах (скрипка и виолончель), духовых (флейта, саксофон, труба, кларнет, тенор, баритон, туба) и ударных инструментах, народных инструментах (аккордеон, баян, балалайка, домра, гитара, гусли), электроакустических инструментах (клавишном синтезаторе), а также хореографии. В школе обучают детей и подростков от 6,5 до 17 лет.
Панфиловский проспект, дом 24, общий телефон: 8-499-731-83-80, телефон учебной части: 8-499-732-20-10. Вход свободный.
Школа основана в 1992 году при поддержке великой балерины, народной артистки СССР Ольги Васильевны Лепешинской. Учреждение реализует предпрофессиональную образовательную программу в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
18 апреля (суббота):
- 11:30—12:00 экскурсия по школе с основателем школы Екатериной Владимировной Горовой
- 12:00—12:40 открытый урок по современному танцу (4-й класс, ученикам 10-11 лет), педагог Кристина Олеговна Беляева
- 13:00—14:30 открытый урок по классическому танцу (6-й предпрофильный класс, ученикам 12-13 лет), педагог Екатерина Владимировна Горовая
- 15:00—16:15 открытый урок по народно-сценическому танцу (8-й предпрофильный класс, ученикам 14-15 лет), педагог Екатерина Александровна Борисенко
- 16:30 консультации для родителей
19 апреля:
- 14:00 экскурсия по школе
- 15:00—16:00 просмотр отчетного концерта 2025-го года
- 12:00—14:00 консультации для родителей
В 1-й класс школы приглашают детей от 6,5 до 9 лет (заявления принимают до 15 апреля) на программы: классический танец, народно-сценический танец, современный танец, гимнастика, ритмика, танец, история искусств, теория и история музыки и музыкальная литература.
Дополнительные направления:
- подготовительное отделение (3,5-7 лет): ритмика и гимнастика
- раннее эстетическое развитие (нулевой класс, 6-7 лет): ритмика и гимнастика, основы классического танца
- творческая мастерская (с 5 лет)
- хореография для взрослых (18+): классический танец, гимнастика и направления современного и народного танца
Корпус 127, телефон: 8-495-944-66-22. На мероприятия обязательно нужно зарегистрироваться по телефону