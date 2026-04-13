Ранее жители ближайших населённых пунктов сообщали о задымлении в районе комплекса по переработке отходов. По их словам, в один из вечеров рядом с посёлком «Семейный парк» был виден сначала чёрный дым, затем — белый, сопровождавшийся резким запахом: «Что-то там тлеет и что-то заливают. Мы начали кашлять сразу», — рассказывали местные жители.
Однако в пресс-службе КПО «Нева» заявили, что за всё время работы объекта не было зафиксировано ни одного возгорания, а сжигание отходов на предприятии не ведётся. На комплексе работает котельная на древесных отходах, но конструкция котла не предполагает образования густого чёрного дыма: сажа оседает внутри дымохода и регулярно удаляется.
В КПО подчёркивают, что других установок для сжигания на предприятии нет. RDF-топливо, а также материалы с клеями и красками — лакированная древесина, мебель, ДСП, фанера — не используются.
Также в КПО опровергают сообщения жителей о возможной утечке фильтрата. Фильтрат с мусорного полигона и цеха компостирования собирается в подземное бетонное хранилище, из которого он не может самостоятельно попасть в почву и водоёмы, сообщили в компании. Тёмный цвет воды в окрестностях объясняют болотистой местностью.
На этом фоне активисты собрали почти 14 тысяч подписей под коллективным обращением с требованием отозвать лицензию КПО «Нева». На прошлой неделе подписи передали в надзорные и правоохранительные органы. О реакции пока неизвестно.
Что касается борьбы с неприятным запахом, который чувствуют даже в Зеленограде, то в КПО напомнили о планах в 2026 году установить систему постоянной дегазации, проект которой проходит государственную экспертизу; после согласований и ввода в эксплуатацию газ планируют собирать в специальную установку и сжигать.