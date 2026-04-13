В КПО подчёркивают, что других установок для сжигания на предприятии нет. RDF-топливо, а также материалы с клеями и красками — лакированная древесина, мебель, ДСП, фанера — не используются.



Также в КПО опровергают сообщения жителей о возможной утечке фильтрата. Фильтрат с мусорного полигона и цеха компостирования собирается в подземное бетонное хранилище, из которого он не может самостоятельно попасть в почву и водоёмы, сообщили в компании. Тёмный цвет воды в окрестностях объясняют болотистой местностью.



На этом фоне активисты собрали почти 14 тысяч подписей под коллективным обращением с требованием отозвать лицензию КПО «Нева». На прошлой неделе подписи передали в надзорные и правоохранительные органы. О реакции пока неизвестно.



Что касается борьбы с неприятным запахом, который чувствуют даже в Зеленограде, то в КПО напомнили о планах в 2026 году установить систему постоянной дегазации, проект которой проходит государственную экспертизу; после согласований и ввода в эксплуатацию газ планируют собирать в специальную установку и сжигать.