В любом случае история вышла за рамки коммунальной жалобы: возбуждено уголовное дело, а значит, теперь следствию предстоит установить, действительно ли в реку попадали неочищенные стоки и кто за это отвечает.

Горетовка — река, которая течёт дальше в сторону Зеленограда и входит в бассейн Сходни. Это означает, что возможное загрязнение может затрагивать более широкую территорию.

Статья, по которой возбуждено дело (250 УК РФ), предусматривает ответственность за загрязнение водных объектов, если причинён существенный вред экосистеме. В тяжёлых случаях наказание может доходить до лишения свободы.

При этом в судебной практике отдельно отмечалось, что такие преступления могут быть связаны с эксплуатацией коммунальных объектов с неисправными или неработающими очистными сооружениями — именно на это указывают жители Голубого.

О различных проблемах с канализацией в посёлке говорят постоянно. Иногда местная администрация прямо обвиняет застройщиков, которые допускали нарушения на этапе возведения домов. Но кто при этом допустил дома к эксплуатации, умалчивают.