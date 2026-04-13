Уголовное дело возбудили из-за слива канализации домов в Голубом в реку Горетовку. В администрации говорят, что это «проектное решение» 13.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о загрязнении вод в Голубом. Поводом стал сюжет федерального телеканала: жители утверждают, что в реку Горетовку регулярно попадают неочищенные стоки: в округе стоит запах канализации, в воде фиксируют загрязнения, а в местных прудах исчезла рыба и птицы.

В администрации знают о сливах, но при этом заявляют, что это «проектное решение» — якобы речь идёт о воде, прошедшей очистку. Однако в сюжете показаны очистные сооружения, которые выглядят заброшенными, а сами жители говорят о ночных сбросах и отсутствии очистки.

Одновременно чиновники признают необходимость модернизации очистных сооружений. Однако конкретные сроки не называют.

В любом случае история вышла за рамки коммунальной жалобы: возбуждено уголовное дело, а значит, теперь следствию предстоит установить, действительно ли в реку попадали неочищенные стоки и кто за это отвечает.

Горетовка — река, которая течёт дальше в сторону Зеленограда и входит в бассейн Сходни. Это означает, что возможное загрязнение может затрагивать более широкую территорию.

Статья, по которой возбуждено дело (250 УК РФ), предусматривает ответственность за загрязнение водных объектов, если причинён существенный вред экосистеме. В тяжёлых случаях наказание может доходить до лишения свободы.

При этом в судебной практике отдельно отмечалось, что такие преступления могут быть связаны с эксплуатацией коммунальных объектов с неисправными или неработающими очистными сооружениями — именно на это указывают жители Голубого.

О различных проблемах с канализацией в посёлке говорят постоянно. Иногда местная администрация прямо обвиняет застройщиков, которые допускали нарушения на этапе возведения домов. Но кто при этом допустил дома к эксплуатации, умалчивают.

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
