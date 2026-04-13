Забавный и милый спектакль «Бюрюгись, или дело пахнет ванилином!» представят актеры младшей группы театральной мастерской «Ступеньки» — резидента Дворца творчества.
«Чтобы узнать правду о пропаже сладкого пирога и найти вора, за дело берутся опытные сыщики — Носков и Котяткин»
Постановку можно посмотреть с детьми для души или присмотреться к спектаклю, принимая решение, в какие кружки записаться на следующий учебный год.
? В театральной мастерской «Ступеньки» занимаются дети и подростки от 6 до 18 лет по программам: «Театральные игры», «Юный актер», «Образ» и «Театральное отделение». Педагог: Татьяна Николаевна Басова.
Спектакль покажут во Дворце творчества (площадь Колумба, дом 1) 18 апреля (это суббота) дважды: в 12:00 и 13:30.
Продолжительность — около 45 минут, возрастное ограничение — 3+
Билеты стоят 300 рублей:
