Серия встреч «Диалоги с акушерами» посвящена современным родам и послеродовому периоду. Это совместный проект зеленоградского роддома и библиотек.



По формату — это открытый разговор со специалистами, где можно обсудить подготовку к родам и задать вопросы о том, как устроены современные подходы к поддержке женщины в родах и восстановлению после них.



Встречи проходят в уютном пространстве библиотеки в корпусе 1462. Регистрация проходит здесь: https://bilet.mos.ru/event/356534257/, обращайте внимание на нужную вам дату.



Ориентировочная продолжительность — 1,5 часа. Возрастное ограничение — 16+. Подробности можно узнать по телефону: 8-499-717?-08?-44.