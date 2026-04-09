Резные наличники, кружевные занавески, жемчуга и ландыши — вход в студию лазерной эпиляции и косметологии MG Esthetic в 17-м микрорайоне оформили в стиле русской усадьбы.
Необычное оформление входа стало «фишкой» студии на протяжении нескольких лет. Начали в 2023 году, а сейчас дизайн меняют четыре раза в год.
Идею текущего оформления в студии придумали самостоятельно. По словам команды, они обращались к подрядчикам, но предложенные варианты не устроили, поэтому концепцию разработали сами, ориентируясь на архитектуру Плёса и Суздаля.
«Мы работаем в сфере красоты, и нам важно, чтобы это отражалось во всём, в том числе во внешнем виде студии. Кокошник — это про женственность, про красоту. Кроме того, сейчас это большой тренд — обращение к русскому стилю, к культурному коду. Нам хотелось сделать что-то тёплое, весеннее, нежное», — пояснили в студии.
Часть элементов заказывали у мастеров из разных городов. Шторы также заказывали отдельно, а декоративные цветы изготавливали на заказ. При этом часть оформления сделали своими силами: сотрудники сами собирали бусы, декорировали элементы и монтировали конструкцию.
Общая стоимость оформления составила около 200 тысяч рублей. По словам команды, расходы удалось сократить за счёт самостоятельной работы. Дороже всего обычно обходится новогоднее оформление — около 350 тысяч рублей.
Оформление носит скорее имиджевый характер, прямой связи с выручкой нет. Однако декор привлекает внимание: прохожие останавливаются, фотографируются, а жители района уже ждут новых вариантов оформления.
Работы по оформлению студия согласовывает с управляющей компанией ПИК. «Мы заранее отправляем проект, согласовываем монтаж, а после демонтажа отчитываемся: если были крепления, всё аккуратно заделываем и приводим фасад в исходное состояние», — пояснили в студии.
Текущее оформление продержится до конца мая. Ко Дню Победы декор планируют дополнить тематическими элементами. Уже ведётся подготовка к летнему оформлению, но его концепцию в студии пока не раскрывают.