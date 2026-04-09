Резные наличники, кружевные занавески, жемчуга и ландыши — вход в студию лазерной эпиляции и косметологии MG Esthetic в 17-м микрорайоне оформили в стиле русской усадьбы.



Необычное оформление входа стало «фишкой» студии на протяжении нескольких лет. Начали в 2023 году, а сейчас дизайн меняют четыре раза в год.



Идею текущего оформления в студии придумали самостоятельно. По словам команды, они обращались к подрядчикам, но предложенные варианты не устроили, поэтому концепцию разработали сами, ориентируясь на архитектуру Плёса и Суздаля.

«Мы работаем в сфере красоты, и нам важно, чтобы это отражалось во всём, в том числе во внешнем виде студии. Кокошник — это про женственность, про красоту. Кроме того, сейчас это большой тренд — обращение к русскому стилю, к культурному коду. Нам хотелось сделать что-то тёплое, весеннее, нежное», — пояснили в студии.