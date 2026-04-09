Сбор участников начнётся в 13:00 на улице Железнодорожной. В 14:00 колонна стартует по согласованному маршруту и проедет через город. Это ключевая часть события: мотоциклисты традиционно открывают сезон именно общим проездом.
После завершения мотопробега программа продолжится в 16:00 в «Трай Пабе» на Яблоневой аллее (корпус 317Ас1).
Вечером запланирован рок-концерт: выступят группы Pocket Rocket, «Ночь» и Dozen-A (трибьют Rammstein). Также заявлено огненное шоу театра «Айро», конкурсы с призами и дискотека.
Участникам колонны на старте будут выдавать браслеты, по которым можно получить welcome drink в пабе.
Организаторы — зеленоградское отделение мотоклуба «Ночные Волки», клуб Z-Brothers и объединение «Русские мотоциклисты». Вход на мероприятие свободный. Бронирование столиков: +7-905-555-56-34.