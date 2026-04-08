Это выглядит неслучайным на фоне недавней новости о запуске рободоставки «Яндекса» в четырёх городах Подмосковья — в частности, в Химках. Перед запуском там как раз используют роботов-картографов, которые создают подробные карты местности.

Поэтому появление робота в 15-м микрорайоне скорее похоже на подготовительный этап, чем на начало полноценной доставки.

Если это те же устройства, что заявлены для Подмосковья, речь идёт о роботах четвёртого поколения — с улучшенной проходимостью, лидаром и более низкой стоимостью эксплуатации. «Яндекс» рассчитывает, что такие роботы помогут масштабировать доставку и снизить её стоимость: по оценкам компании, она уже сопоставима с курьерской и будет дешеветь дальше.

У сервиса есть особенности, которые уже вызывают вопросы у жителей. В частности, доставка осуществляется до подъезда, а не до двери квартиры. В обсуждениях также обращают внимание на узкие тротуары, возможные «пробки» из роботов и вопросы безопасности.

Проект уже активно развивается: роботы работают в нескольких городах, выполнили более миллиона заказов и проехали более двух миллионов километров. При этом правовой статус таких устройств до конца не урегулирован — в Москве уже действует отдельный порядок, а в Подмосковье он пока не так очевиден.

Реакция читателей на тему остаётся смешанной. В нашем опросе после новости о запуске в Химках больше всего голосов набрал вариант «Да, с интересом попробую доставку роботом-курьером», но в комментариях звучат и скепсис, и опасения.

Редакция направит запрос в «Яндекс», чтобы выяснить, идёт ли речь о тестировании или о подготовке к запуску рободоставки в Зеленограде.