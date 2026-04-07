С частного мастера-отделочника зеленоградский суд взыскал почти два миллиона за плохую работу 07.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградец нанял частного мастера на ремонт стоимостью 2 миллиона и получил брак. Подрядчик исчез. История закончилась судебной экспертизой и решением в пользу заказчика — но только через три года после начала ремонта и почти год судебных разбирательств.

Это показательный случай: многие считают, что с частника без регистрации в качестве предпринимателя ничего не возьмёшь. Разбираем, почему это не так и что нужно сделать, чтобы защитить себя при найме любого мастера.

Как всё началось

В марте 2023 года зеленоградец А. заключил договор с частным мастером Б. на ремонт квартиры «под ключ». Стоимость работ — 2,2 млн рублей, срок — до 31 декабря 2023 года. По факту работы продолжались и в 2024-м, но стороны это не оспаривали.

К ноябрю 2024-го заказчик выплатил 1,97 млн рублей. Квартиру так и не передали: акты приёмки не подписаны, недостатки не устранены. А в ноябре 2024-го подрядчик просто перестал выходить на объект.

Заказчик обратился в экспертную организацию. Независимая экспертиза показала: качество работ не соответствует строительным нормам, стоимость устранения дефектов — около 1,48 млн рублей.

Что решил суд

Суд назначил свою экспертизу. Та насчитала 1,13 млн рублей на устранение дефектов, плюс ещё немного за невыполненные работы. Именно на судебную экспертизу суд и опёрся: она имеет приоритет перед внесудебной.

Ответчик настаивал, что на договор не распространяется закон о защите прав потребителей, поскольку обе стороны — физические лица. Суд с этим не согласился: подрядчик систематически занимался ремонтными работами за деньги, а значит фактически вёл предпринимательскую деятельность.

Суд применил закон о защите прав потребителей — как указано в позиции Верховного суда: гражданин, ведущий предпринимательскую деятельность без регистрации, не может ссылаться на то, что он не предприниматель (Постановление Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012, п. 12).

Кроме суммы устранения недостатков суд взыскал неустойку 350 тысяч (истец требовал 2,7 млн), штраф за отказ добровольно удовлетворить претензию 250 тысяч (истец требовал 750), компенсацию морального вреда в 10 тысяч, а также расходы на независимую экспертизу и госпошлину. Итого: 1,8 млн рублей.

Ещё было требование о взыскании почти 500 тысяч рублей за трижды переделанную мозаичную плитку, но суд её отклонил — истец не смог доказать, что именно подрядчик виноват в её порче.

Как не попасть в такую ситуацию — и что делать, если уже попали

Такие истории не редкость. Частные мастера и небольшие бригады — распространённый выбор при ремонте: дешевле, гибче, проще договориться. Но именно в этом сегменте чаще всего возникают проблемы с качеством, сроками и деньгами. Хорошая новость: судебная практика показывает, что защититься можно, если с самого начала правильно оформить отношения.

До начала работ

Договор — обязательно письменный, даже если мастер говорит «мы и так договоримся». В нём должны быть: перечень работ и материалов (лучше в виде сметы), сроки начала и окончания, стоимость, порядок приёмки и оплаты, ответственность за нарушение сроков и качества. Без конкретных сроков взыскать неустойку будет сложнее — этим и пытался воспользоваться ответчик в зеленоградском деле.

Смету лучше составлять подробно: что именно делается, в каком объёме, какими материалами. Это станет основой для экспертизы, если она понадобится.

Проверьте, кто перед вами. Если мастер — индивидуальный предприниматель, попросите ИНН и ОГРНИП. Если физическое лицо — запишите паспортные данные: без них подать в суд будет сложнее.

Во время ремонта

Фиксируйте всё письменно. Переписка в мессенджерах — хорошо, но ключевые договорённости (изменения в проекте, дополнительные работы, перенос сроков) лучше дублировать в виде дополнительных соглашений к договору.

Делайте фото на каждом этапе: до начала, в процессе, после завершения каждого вида работ. Особенно важны скрытые работы — то, что потом закроют стяжкой или штукатуркой. Суды принимают фотографии как доказательства.

Платите по этапам, не авансом за всё сразу. В зеленоградском деле заказчик выплатил почти 2 млн из 2,2 млн до окончания работ. Привязывайте каждый платёж к подписанному акту выполненных работ.

При приёмке

Подписывайте акт только после проверки — и только если работа вас устраивает. Замеченные недостатки фиксируйте письменно прямо в акте или в отдельном документе, который подрядчик должен подписать. Если подрядчик отказывается — составьте акт в одностороннем порядке и направьте ему письмом с уведомлением.

Если подрядчик исчез или отказывается устранять недостатки

Первый шаг — письменная претензия. Отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении. Укажите, какие недостатки выявлены, какой срок даёте на устранение, и что в случае отказа обратитесь в суд. Без претензии суд скорее всего не взыщет штраф в размере 50% от присуждённой суммы — это одна из ключевых санкций по закону о защите прав потребителей.

Закажите независимую экспертизу качества работ. Она нужна, чтобы зафиксировать дефекты и оценить стоимость их устранения. Расходы на экспертизу при выигрыше дела взыскиваются с ответчика.

Подавайте иск в суд. Если подрядчик — физическое лицо, которое занимается ремонтами систематически, суд может применить закон о защите прав потребителей — как это и произошло в зеленоградском деле. Это важно: закон даёт право на неустойку (3% от стоимости работ за каждый день просрочки), компенсацию морального вреда и штраф 50% от присуждённой суммы.

Роспотребнадзор может вступить в дело на вашей стороне и дать заключение. Обратиться за бесплатной юридической помощью можно по телефону горячей линии 8-495-539-36-96 или на портале prav.mos.ru.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру