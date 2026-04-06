Хотя в личном финале Александра уступила китаянке, зато отыгралась в командном турнире: сборная России обыграла команду Китая со счётом 45:44 и завоевала золотые медали. На соревнованиях спортсмены выступали под российским флагом, во время церемонии награждения исполняли российский гимн.
«Эта победа для меня, для девочек в команде и для тренерского состава безусловно очень много значит. Мы вместе прошли долгий путь, работали пять лет: сначала в кадетах, потом в юниорах. Были и взлёты, и падения, но сегодня всё сложилось как надо. Я невероятно счастлива, до слёз», — поделилась эмоциями Александра.
Фехтованием Александра Михайлова занимается с 2014 года. Первый раз она выиграла первенство России в 2019 году в детской возрастной категории (до 15 лет). В 2022 году стала чемпионкой России среди кадетов в командном зачёте. В 2023 году зеленоградская саблистка дважды выиграла первенство России в категории кадетов, а затем завоевала золото среди юниоров. В 2024 году она стала серебряным призёром первенства мира среди юниоров. В 2025 году — чемпионкой мира среди юниоров по сабле.