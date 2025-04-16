В финале чемпионата мира, который проходил в Китае, 18-летняя Александра Михайлова уверенно победила спортсменку из США.

Победа не далась легко: «Я не очень хорошо начала в отборочных этапах, но с каждым боем становилось все лучше», — поделилась чемпионка.

По словам Михайловой, на юниорских стартах конкуренция серьезная: «Здесь уже нет случайных людей, уровень фехтования совершенно другой»