Префект распорядился обеспечить охрану расселённых домов, подготовленных под снос по программе реновации. На этот раз речь о домах 4 и 6 на Советской улице: управа района Крюково должна организовать их охрану.
Решения об охране принимались и раньше по другим расселённым домам в 19-м микрорайоне, но безопаснее от этого не стало. Жители регулярно фиксировали одну и ту же картину: выбитые окна, открытые проходы, отсутствие нормального ограждения и свободный доступ внутрь. Как следствие: поджоги и пожары, которые здесь возникают регулярно.
Раньше эту ситуацию уже объясняли размытостью ответственности. После расселения дом выводят из эксплуатации и передают под снос, но на практике между префектурой, управой, Фондом реновации, подрядчиками и коммунальными службами возникает серая зона. Кто именно обязан реально обеспечивать безопасность объекта на каждом этапе, как правило, неясно. Изменилась ли эта схема сейчас, по новым адресам на Советской, — пока тоже непонятно.
При этом кажется, нет ничего сложного технически закрыть доступ к таким домам: сделать надёжное ограждение, жёстко перекрыть все входы, а также окна первого и второго этажей, поставить постоянное видеонаблюдение и быстро реагировать на проникновения.
Вместо этого охрана формально появляется, деньги выделены, документы и контракты есть, но по факту расселённые дома остаются опасными заброшками.