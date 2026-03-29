Выбитые окна, открытые двери, отсутствие нормального ограждения и свободный доступ внутрь. Дома по сути превратились в заброшки, куда постоянно проникают посторонние, устраивают там погромы и разводят огонь. То, что должно было быть закрытым и охраняемым объектом, фактически оказалось бесхозной территорией.

При этом деньги на охрану выделялись. Управа района Крюково заключала контракт на охрану жилых и нежилых помещений в домах под снос, включая дома в 19-м микрорайоне. Отдельный договор на физическую охрану объектов был и у Фонда реновации. Но по факту это не мешает ни свободному проникновению внутрь, ни серии повторяющихся пожаров.

Возможная причина — размытая ответственность. После расселения дом выводят из эксплуатации и передают под дальнейший снос, но на практике между префектурой, фондом реновации, подрядчиками и коммунальными службами возникает серая зона, в которой никто не обеспечивает реальную безопасность объекта.

А когда охрана всё-таки появляется, она настолько беспомощна, что её присутствие не решает проблему. В результате расселённые дома месяцами стоят открытыми, а жители соседних корпусов наблюдают, как они постепенно превращаются в опасные руины.

19-й микрорайон — основная площадка реновации в Зеленограде. Здесь под снос запланированы 23 пятиэтажки, а переселение части жителей началось ещё в 2024 году. Но пока одни дома расселяют и готовят к демонтажу, другие успевают по нескольку раз загореться.