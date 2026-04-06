С 4 апреля областной маршрут 350 «Менделеево — Ховрино» официально заменили на московский маршрут 1350. Для пассажиров это не просто смена номера и модели машин: теперь здесь действует другая система оплаты и другие тарифы.



На маршруте больше не работает карта «Стрелка», а платить нужно по московским правилам — «Тройкой», банковской картой или льготной соцкартой. Карту нужно

прикладывать два раза: при входе и при выходе. Стоимость зависит от расстояния.