С 4 апреля областной маршрут 350 «Менделеево — Ховрино» официально заменили на московский маршрут 1350. Для пассажиров это не просто смена номера и модели машин: теперь здесь действует другая система оплаты и другие тарифы.
На маршруте больше не работает карта «Стрелка», а платить нужно по московским правилам — «Тройкой», банковской картой или льготной соцкартой. Карту нужно
прикладывать два раза: при входе и при выходе. Стоимость зависит от расстояния.
Маршрут идёт по прежней трассе — от остановки «Башни» в Менделеево до метро «Ховрино», с остановками вдоль Ленинградского шоссе, в том числе возле Зеленограда: у «Ржавок» и «Ржавок-2».
Сориентироваться в расписании пока сложно: на момент публикации маршрут 1350 ещё не появился ни в Яндекс Картах, ни в открытом расписании на сайте Мосгортранса, поэтому точно назвать интервалы и время отправления пока невозможно.