«Ситуация тянется годами, жители устали, и я это понимаю», — говорит Михальков и предлагает собственникам домов выход — перейти под управление муниципальной управляющей компании МБУ «ДЕЗ». «Она может показать, как должна работать УК на самом деле», — уверен Михальков.

Муниципальную управляющую компанию, созданную на базе МБУ «ДЕЗ», администрация Солнечногорска последовательно продвигает с конца 2025 года. Под ее управление уже перешло более 40 многоквартирных домов, а жителям предлагают рассматривать ее как альтернативу частным УК. Среди преимуществ называют прямое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, прозрачность расчетов и единые стандарты качества.

При этом и МБУ «ДЕЗ» нельзя назвать бесспорно безупречной структурой. Лицензию на управление многоквартирными домами учреждение получило только 15 сентября 2025 года. До этого и параллельно с этим у МБУ «ДЕЗ» были зафиксированы нарушения, связанные с уборкой снега и наледи и содержанием территорий.

Для жителей Зеленограда эта ситуация особенно понятна. Здесь муниципальная модель давно стала основной: в городе более пятисот жилых домов, и подавляющее большинство из них обслуживает ГБУ «Жилищник». Но муниципальный статус сам по себе не гарантирует качества: к зеленоградскому «Жилищнику» у горожан множество претензий. При этом неизвестно, сможет ли частная управляющая компания работать лучше «Жилищника».

А для жителей «Андреевской Ривьеры» Михальков обещает в ближайшее время провести обход и зафиксировать в акте все недостатки. Вероятно, это будет первым шагом по смене управляющей компании.