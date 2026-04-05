Дом в Андреевке назвали одним из самых проблемных в Подмосковье. Жителям предлагают муниципальную УК 05.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Три дома ЖК «Андреевская ривьера» на Староандреевской, 43, вошли в число лидеров по жалобам в Московской области. Глава администрации предложил жителям перейти в муниципальную управляющую компанию.

Только с начала 2026 года по работе управляющей компании в этих домах было 95 обращений, рассказал глава Солнечногорского округа Константин Михальков. При этом речь идёт об относительно новых 17-этажных домах 2013-2018 годов постройки.

Жалобы действительно есть даже в публичных источниках: перебои с отоплением и горячей водой, аварии на канализации, затопленные подвалы и прочее. Хотя не всегда они могут быть вызваны плохой работой управляющей компании.

«Ситуация тянется годами, жители устали, и я это понимаю», — говорит Михальков и предлагает собственникам домов выход — перейти под управление муниципальной управляющей компании МБУ «ДЕЗ». «Она может показать, как должна работать УК на самом деле», — уверен Михальков.

Муниципальную управляющую компанию, созданную на базе МБУ «ДЕЗ», администрация Солнечногорска последовательно продвигает с конца 2025 года. Под ее управление уже перешло более 40 многоквартирных домов, а жителям предлагают рассматривать ее как альтернативу частным УК. Среди преимуществ называют прямое взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, прозрачность расчетов и единые стандарты качества.

При этом и МБУ «ДЕЗ» нельзя назвать бесспорно безупречной структурой. Лицензию на управление многоквартирными домами учреждение получило только 15 сентября 2025 года. До этого и параллельно с этим у МБУ «ДЕЗ» были зафиксированы нарушения, связанные с уборкой снега и наледи и содержанием территорий.

Для жителей Зеленограда эта ситуация особенно понятна. Здесь муниципальная модель давно стала основной: в городе более пятисот жилых домов, и подавляющее большинство из них обслуживает ГБУ «Жилищник». Но муниципальный статус сам по себе не гарантирует качества: к зеленоградскому «Жилищнику» у горожан множество претензий. При этом неизвестно, сможет ли частная управляющая компания работать лучше «Жилищника».

А для жителей «Андреевской Ривьеры» Михальков обещает в ближайшее время провести обход и зафиксировать в акте все недостатки. Вероятно, это будет первым шагом по смене управляющей компании.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
поселок андреевка, управляющая компания
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
© 1997–2026 Зеленоград.ру