На присланных в редакцию «Зеленоград.ру» фото, снятых 4 апреля на Михайловском пруду в 15-м микрорайоне, видно, как несколько детей гуляют по льду возле берега.

Аргумент «там, наверное, мелко» здесь плохое утешение. Михайловский пруд во время реконструкции углубляли — глубина местами достигает двух метров.

И опасность здесь не сводится только к сценарию «провалился под лёд — утонул», как показал недавний случай на Чёрном озере в 6-м микрорайоне. Там трое детей тоже просто вышли на тонкий лёд, и одной девочке даже не пришлось проваливаться, чтобы ситуация стала опасной: она испугалась и не смогла самостоятельно вернуться на берег — на место пришлось вызывать спасателей.