На присланных в редакцию «Зеленоград.ру» фото, снятых 4 апреля на Михайловском пруду в 15-м микрорайоне, видно, как несколько детей гуляют по льду возле берега.
Аргумент «там, наверное, мелко» здесь плохое утешение. Михайловский пруд во время реконструкции углубляли — глубина местами достигает двух метров.
И опасность здесь не сводится только к сценарию «провалился под лёд — утонул», как показал недавний случай на Чёрном озере в 6-м микрорайоне. Там трое детей тоже просто вышли на тонкий лёд, и одной девочке даже не пришлось проваливаться, чтобы ситуация стала опасной: она испугалась и не смогла самостоятельно вернуться на берег — на место пришлось вызывать спасателей.
О том, что лёд на зеленоградских водоёмах уже опасно истончился, спасатели предупреждали ещё в середине марта. Тогда же спасатели отдельно просили родителей поговорить с детьми об опасности и напоминали, что физически не могут находиться у каждого водоёма.
Сообщения о выходе детей на лёд зеленоградских водоёмов появляются каждую весну. Они игнорируют замечания прохожих и каждый раз надеются, что «пронесёт».
Даже если ребёнку кажется, что «там неглубоко», «лёд крепкий» или «друзья уже вышли», весенний водоём таких проверок не прощает. Лучше обсудить это дома заранее, чем потом встречать спасателей на берегу.
Если человек всё же провалился, важно не паниковать, раскинуть руки, стараться наползать на лёд грудью и после выхода откатываться или отползать от кромки. В любой экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.