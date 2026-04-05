В последние годы в Москве упростили требования к сезонным кафе: веранды разрешили не разбирать в холодный период, если они соответствуют установленным нормам безопасности и внешнего вида. Это одна из мер поддержки городского общепита.



Раньше летние веранды считались строго сезонными — их нужно было демонтировать осенью, а весной заново устанавливать и согласовывать.



Теперь при соблюдении условий (в том числе по конструкции и оформлению) заведения могут оставлять такие площадки круглый год. При этом полностью превращать их в капитальные помещения по-прежнему нельзя.



Практика постепенно распространяется: некоторые кафе сохраняют веранды на зиму, чтобы быстрее открывать их при подходящей погоде.



Для посетителей это значит, что «сезон веранд» фактически начинается раньше — уже с первыми тёплыми днями апреля. Более половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, готовы пользоваться летними верандами даже зимой, если они будут достаточно утеплены, укрыты от ветра и осадков.



Ещё одно послабление для кафе и ресторанов, введённое в прошлом году, — возможность размещать летние веранды без согласования проекта, если на них нет сложного оборудования — только столы, стулья, зонты и простое оформление.