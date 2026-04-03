Яркий джаз прозвучит в выходные в Зеленограде: в субботу сыграют сразу семь музыкантов, в воскресенье — четверо, в обоих концертах участвуют и вокалистки 03.04.2026 ZELENOGRAD.RU


Мощную программу подготовил для зеленоградцев джаз-клуб «ДК 41» на выходные: выступят две масштабные московские команды.

4 апреля (суббота), 20:00 — авторские композиции и шедевры вокального джаза исполнит команда музыкантов под руководством солиста Московского джазового оркестра и трубача Андрея Середы, а специальным гостем станет актриса и певица Диана Владимирова.

В концерте примут участие опытные и активно гастролирующие джазовые исполнители. Прозвучат альт-саксофон, тромбон, баритон-саксофон, кларнет и флейта, фортепиано, контрабас и ударные.

Билеты стоимостью 1850 рублей на момент публикации есть.

5 апреля (воскресенье), 19:00 — концерт московской джаз-соул-группы «Отражение джаза» (Jazz Reflection) и вокальный джем-сейшн.

Программа называется «Ladies & blues»: это трибьют самым ярким представительницам ритм-н-блюза и соула в авторских аранжировках. Композиции Nina Simone, Aretha Franklin, Etta James, Sade прозвучат в гармонии вокала, гитары, бас-гитары и ударных.

Билеты стоимостью 1550 рублей на момент публикации есть.

Все подробности и билеты — на сайте клуба: https://dk41.ru/z001.

На мероприятия клуба обычно можно приходить с детьми, но концерты и вечеринки больше подходят детям от 10 лет или старше. Задать вопрос: 8-965-359-01-33
Адрес: Савелкинский проезд, дом 10

Если вам больше по душе стендап, то в субботу вечером в танцевальном ресторане Vibe выступит комик Виталий Борзенков, об этом мы рассказали здесь: https://t.me/zelenogradru/43406

