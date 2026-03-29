В конце марта кормушки в Зеленограде ещё остаются актуальными: местами лежит снег, ночами бывает низкая температура, а естественного корма в лесу и во дворах пока немного. Но зимний принцип «чем больше и жирнее, тем лучше» уже не работает: в тёплый сезон птицам важнее более подходящий и свежий корм, а не просто калории.
Весной и летом орнитологи советуют осторожнее относиться и к хлебу, и к жиру, и к арахису: взрослые птицы могут уносить крупные куски птенцам, а это для них может быть опасно. Жирные смеси в тёплую погоду быстро размягчаются и портятся. Более подходящая основа для весенней кормушки — несолёные и нежареные семечки подсолнечника: именно они считаются наиболее универсальным кормом для большинства птиц.
Весной не нужно насыпать корм с запасом на неделю. Его лучше давать меньше и чаще, а несъеденные остатки желательно убирать через сутки-двое, чтобы он не залеживался и не сырел. Если птицы уже привыкли к конкретной кормушке, резко бросать подкормку тоже не стоит: лучше постепенно сокращать порции, когда установится устойчивое тепло и вокруг станет больше естественной еды.
Весной это становится не менее важным, чем сам корм. Кормушки надо чистить не реже раза в неделю, убирая остатки еды и помёт. Иначе кормушка быстро превращается из места помощи в источник инфекции. Если у кормушки появилась явно больная птица, подкормку советуют остановить на две-четыре недели и всё тщательно вымыть.
Чистят ли коммунальные службы стационарные кормушки во дворах и лесопарке, неизвестно — выясним и вернемся с ответом.