Основные работы по установке опор освещения на участке 44-58 км трассы М11 «Нева» — от Зеленограда до Солнечногорска — обещают завершить к концу апреля.
Тогда же водителям должны вернуть привычную пропускную способность трассы: убрать стационарные бетонные блоки и открыть для движения все полосы в обоих направлениях. Оставшиеся второстепенные работы планируют перенести на лето, уже с временными ограждениями.
Речь идет об одном из основных маршрутов из Зеленограда в область, поэтому завершение работ оператор трассы, компания СЗКК, отдельно связывает именно к началу дачного сезона, когда поток машин в область традиционно растет.
Нынешний этап — продолжение проекта освещения трассы, который идет не первый год.
При этом вся история с освещением М11 выглядит странно: на одном из самых загруженных и дорогих участков платной скоростной трассы его доделывают только сейчас, спустя много лет после запуска. Изначально освещение здесь вообще планировали лишь к 2037 году, но потом сроки сдвинули по просьбам водителей. Жалобы на темный участок звучали давно — особенно на фоне высокой стоимости проезда.