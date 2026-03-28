С 29 марта по 16 апреля (кроме ночи с 11 на 12 апреля) на Московском центральном кольце изменится режим работы поездов после 23:00 — поезда будут ходить реже.
Интервалы будут различаться в зависимости от участка:
- от «Андроновки» до «Автозаводской» — до 32 минут
- от «Автозаводской» до «Балтийской» — до 20 минут
- от «Балтийской» до «Андроновки» — до 16 минут
Кроме того, с 23:40 до 5:40 на станциях «Нижегородская», «Новохохловская», «Угрешская» и «Дубровка» поезда в обе стороны будут ходить по одному пути — против часовой стрелки.
Изменения связаны с проведением восстановительных работ на станции «Нижегородская».
МЦК — одна из ключевых транспортных линий Москвы, которой ежедневно пользуются сотни тысяч пассажиров. Вечером поезда здесь обычно ходят с интервалами около 8-10 минут, поэтому заявленные изменения означают увеличение ожидания в два-три раза, а на отдельных участках — ещё сильнее.
Пассажирам рекомендуют по возможности использовать альтернативные маршруты, однако для части направлений это может быть затруднительно. В частности, для поездок в сторону Зеленограда МЦК часто используют для пересадки на МЦД-3, где вечерние интервалы регулярно увеличивают. В результате время ожидания может вырасти сразу на нескольких участках пути
Для зеленоградцев, которые едут домой по железной дороге, увеличение вечерних интервалов в целом уже стало привычной ситуацией: на МЦД-3 поезда в это время ходят реже уже давно.