С 29 марта по 16 апреля (кроме ночи с 11 на 12 апреля) на Московском центральном кольце изменится режим работы поездов после 23:00 — поезда будут ходить реже.

Интервалы будут различаться в зависимости от участка:

от «Андроновки» до «Автозаводской» — до 32 минут

от «Автозаводской» до «Балтийской» — до 20 минут

от «Балтийской» до «Андроновки» — до 16 минут

Кроме того, с 23:40 до 5:40 на станциях «Нижегородская», «Новохохловская», «Угрешская» и «Дубровка» поезда в обе стороны будут ходить по одному пути — против часовой стрелки.

Изменения связаны с проведением восстановительных работ на станции «Нижегородская».