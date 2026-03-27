84-летний Аскольд Евгеньевич Суровецкий — заслуженный тренер России, его имя хорошо знакомо всем, кто серьёзно занимался пауэрлифтингом в Зеленограде. Среди его учеников — множество мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта (Максим Гурьянов). Методики Суровецкого известны не только в Зеленограде, но и далеко за его пределами. Его поддерживают президент Федерации пауэрлифтинга России Игорь Бутусов и многие тренеры по стране.

Под руководством Аскольда Евгеньевича тренируется команда примерно из 30 человек — от 14-летних школьников до спортсменов старше 60 лет. Среди них есть мастера спорта, но есть и те, кто пришёл в пауэрлифтинг для себя. По оценкам самой команды, в Зеленограде пауэрлифтингом на любительском уровне занимаются сотни человек.

Зал «Бомба», где команда тренировалась долгое время, неожиданно закрылся, а спортсмены и тренер оказались на улице. При этом обычные фитнес-клубах обычно не приспособлены для профессиональной работы: нет нужных помостов и стоек, не приветствуется шум от падающих весов.

«Мы не очень вписываемся в эту картину и, вероятно, вызываем раздражение у постоянных посетителей. Аскольд Евгеньевич фактически лишён возможности вести полноценный тренировочный процесс. Команда распадается, и это большая боль», — отмечают спортсмены.

Зеленоградские пауэрлифтеры рассчитывают на помощь. Пока договорённостей с другими клубами или инвесторами нет. Спортсмены обращаются к городу, к бизнесу, ко всем неравнодушным с просьбой помочь найти помещение для тренировок.

Сам тренер и его команда хотели бы не просто продолжить заниматься спортом, но и активно участвовать в его популяризации в Зеленограде, воспитывать здоровое поколение. Однако без своего зала, без возможности полноценно работать, всё это оказывается под вопросом.

«Если мы не сможем найти помещения для занятий пауэрлифтингом, Аскольда Евгеньевича это вынудит покинуть спорт. Для всех нас и для Федерации пауэрлифтинга России это станет крупной потерей», — говорит мастер спорта по пауэрлифтингу Василиса Зайцева, которая недавно стала призером России.

Если вы готовы помочь команде Заслуженного тренера России с помещением или другой поддержкой, свяжитесь с редакцией «Зеленоград.ру» и мы передадим контакты спортсменам.