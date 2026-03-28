Для нового маршрута вводят отдельные пригородные тарифы: поездка по «Тройке» будет стоить от 71 до 173 рублей, по банковской карте — от 76 до 178 рублей. Карту нужно прикладывать два раза: на входе и выходе. «Стрелка» на маршруте работать не будет. Скидки при пересадке на метро для разовых поездок тоже не будет. Пассажирам также обещают безлимитные абонементы зоны «Пригород» и сохранение льготного проезда для некоторых категорий.

Автобус едет до Москвы по Ленинградскому шоссе, останавливаясь вдоль Зеленограда на остановках ВНИИФТРИ, Ржавки, Ржавки-2.

Новый маршрут входит в проект «Москва — область». Это продолжение передачи пригородных маршрутов в систему московского транспорта. К 2028 году в систему хотят включить не менее 30% всех действующих пригородных маршрутов. В мэрии называют этот переход продолжением МЦД: маршруты должны связывать ближайшее Подмосковье со станциями метро внутри МКАД.

Смена номера с 350 на 1350 тоже типична для этого проекта: к прежнему номеру добавляют единицу, чтобы не дублировать уже существующие московские и при этом сохранить привычную нумерацию.