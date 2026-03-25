В пятницу в 11:00 семейный клуб «Растем вместе. Детские врачи для мам» приглашает родителей малышей и детей раннего возраста: в центре встречи — формирование и развитие детской стопы. Зовут вместе с малышами, возрастное ограничение — 0+, для взрослых подготовили лекции, для детей — интерактивы.
Ядро встречи — познавательные лекции:
- Заведующая неонатологическим отделением роддома Наталья Михайловна Толкач расскажет об особенностях развития ножек у малышей, на что стоит обращать внимание в первые месяцы жизни и какие процессы считаются нормой.
- Травматолог-ортопед Никита Николаевич Шалатонов разберет, как формируется стопа в период первых шагов, какие признаки могут требовать консультации специалиста и как родители могут поддержать правильное развитие опорно-двигательной системы ребенка.
В программе также:
- творческие, логические и интерактивные занятия для малышей
- живая музыка, лотерея для взрослых (при наличии Единого читательского билета посетителя библиотек) и анимация для детей
Встреча пройдет 27 марта (это пятница) в 11:00 в уютном пространстве библиотеки в корпусе 1462. Регистрация проходит здесь (и нужна только для взрослых):https://bilet.mos.ru/event/383103257/.
- Ориентировочная продолжительность — 2 часа.
- Возрастное ограничение — 0+.
- С собой просят взять сменную обувь для всех участников.
- Подробности можно узнать по телефону: 8-499-717?-08?-44.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
КПО «Нева» заявил об отсутствии признаков химических ожогов у своих сотрудников — после жалоб жителей Новости
Очередной забег движения «5 вёрст» пройдет в субботу в старом городе — приглашают участников, ищут помощников-волонтеров Новости
Спектакль «Динозавр по имени Игу» привезет в Зеленоград театр кукол из Петербурга — это сказка с приключениями, юмором и «динозавровым» языком Новости
Родителей с малышами приглашают на встречу с врачами роддома в библиотеку — 27 марта поговорят про ортопедию и пригласят поучаствовать в интерактивах Новости
Группа «Инфинити», известная благодаря хитам в жанре электронной танцевальной музыки, выступит в клубе Vibe 28 марта Новости
«Лаборатория Федора Конюхова», а также зеленоградские кинодеятели представят новые фильмы про природу дальних уголков России — 29 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Химические ожоги дыхательных путей диагностировали людям, живущим рядом с мусорным полигоном «Нева» Новости
Серьезный спектакль о взрослении «Друг мой, Колька» по пьесе советского писателя и одного из создателей «Ералаша» покажут 28 марта во Дворце творчества Новости
Повреждённый при атаке беспилотника фасад технопарка «Элма» планируют восстановить к концу апреля Новости
Для детей в «Ведогонь-театр» привезут теневой спектакль с индонезийскими куклами и песочную сказку с героями Гофмана Новости
Зеленоградская спортсменка стала победителем и призером Первенства России по пулевой стрельбе Новости
Весна убрала январский снег за коммунальщиков. А «Наш город» оформил это как «решение проблемы» Новости