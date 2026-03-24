По сценарию учений, возгорание произошло в лесу возле Черного озера и из-за сильного ветра начало быстро распространяться, создав угрозу жилым домам. Условный огонь удалось оперативно локализовать.
По легенде, причиной возгорания стал «человеческий фактор» — занесённый источник огня. Эта деталь максимально приближена к реальности: по статистике, большинство природных пожаров в округе происходит именно из-за действий людей.
Основные причины из года в год одни и те же: неосторожное обращение с огнем, разведение костров и шашлыков в неположенных местах, а иногда и намеренные поджоги сухой травы.
При этом правила использования открытого огня прописаны довольно жёстко: мангал или жаровня — минимум в 5 метрах от зданий, а место вокруг должно быть очищено от горючих материалов в радиусе 2 метров; костёр в яме или бочке — не ближе 15 метров от построек, с очищенной зоной не менее 5 метров.
За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима — от 40 до 50 тысяч. Если же неосторожность приведёт к повреждению лесных насаждений и значительному ущербу, может наступить уже уголовная ответственность по статье 261 УК РФ — вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.
Даже случайно сгоревшая трава может обернуться уголовным делом — и такие дела уже заводились в Зеленограде. Пример: в 2021 году после пожара в 17-м микрорайоне — тогда причиной стал запущенный салют, а пострадали кустарники и деревья — прокуратура направила материалы для возбуждения уголовного дела. Аналогичные дела возбуждали по фактам поджогов деревьев в 11-м и 12-м микрорайонах.