После выбросов возле комплекса по переработке отходов КПО «Нева» в феврале у жителей ближайших населённых пунктов диагностировали химические ожоги верхних дыхательных путей и другие проблемы со здоровьем. У части пострадавших есть медицинские справки с подтверждёнными диагнозами. Сами жители связывают ухудшение самочувствия с выбросами в ночь с 18 на 19 февраля и с 23 на 24 февраля.
Химические ожоги
«Я проснулась в четвёртом часу утра от того, что у меня было жжение в носу, щипало язык и горло», — рассказала Наталья, жительница коттеджного посёлка «Семейный парк», расположенного примерно в 750 метрах от комплекса.
После обращения к врачу у неё диагностировали химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации, а также ожог слизистой полости носа и горла неизвестного генеза.
По словам Натальи, медицинские документы есть не только у неё. Среди знакомых жителей такие диагнозы получили ещё несколько человек, а всего пострадавших, по её оценке, более десяти.
Проблемы со зрением
О последствиях для здоровья рассказала и жительница посёлка «Тихие Зори», расположенного примерно в пяти километрах от КПО. По словам Натальи, после февральских выбросов у её дочери чесались глаза, осип голос, а врач диагностировал подострый конъюнктивит, предположительно токсического характера.
«Особенно страшно за мужа, у него апноэ, он спит в маске. Когда долго нет запахов, он спит спокойно, но как только происходят выбросы, даже маска не помогает — ему становится тяжело дышать», — сказала жительница.
Жители пытаются защищаться от запахов самостоятельно.
«Сейчас у многих обязательный набор — кислород, респираторы и очистители воздуха, иначе просто невозможно находиться дома», — рассказала Наталья из «Семейного парка».
«У нас дома есть набор противогазов — взрослые и детские, они лежат и дома, и в машине, и у родителей. Если есть риск выброса, мы закрываем вентиляцию, дом становится как термос», — сказала Наталья из «Тихих Зорь».
Нужен постоянный контроль
На вонь и опасные выбросы рядом с КПО люди жалуются уже несколько лет. После февральских эпизодов эта история перешла для них из хронической проблемы в вопрос здоровья и безопасности.
На неприятный запах жалуются и жители Зеленограда. В надзорные ведомства отправляют тысячи жалоб, но ситуация не меняется. Активисты утверждают, что действующих замеров недостаточно: стационарные посты контролируют ограниченный набор веществ, тогда как состав свалочного газа значительно шире. При выездной проверке в выбросах фиксировался ацетальдегид, которого нет в разрешении на выбросы и в комплексном экологическом разрешении предприятия.
Медицинские проблемы жителей и неконтролируемые выбросы стали основанием для сбора подписей под коллективным обращением с требованием отозвать лицензию у «КПО Нева». В обращении говорится, что работа комплекса создаёт угрозу здоровью людей, а среди требований — внеплановая проверка с участием Роспотребнадзора, обращение в суд об аннулировании лицензии, временное приостановление работы комплекса и отклонение проекта активной дегазации. Сбор подписей проходит до 1 апреля