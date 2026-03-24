Химические ожоги дыхательных путей диагностировали людям, живущим рядом с мусорным полигоном «Нева» 24.03.2026 ZELENOGRAD.RU

После выбросов возле комплекса по переработке отходов КПО «Нева» в феврале у жителей ближайших населённых пунктов диагностировали химические ожоги верхних дыхательных путей и другие проблемы со здоровьем. У части пострадавших есть медицинские справки с подтверждёнными диагнозами. Сами жители связывают ухудшение самочувствия с выбросами в ночь с 18 на 19 февраля и с 23 на 24 февраля.

Химические ожоги

«Я проснулась в четвёртом часу утра от того, что у меня было жжение в носу, щипало язык и горло», — рассказала Наталья, жительница коттеджного посёлка «Семейный парк», расположенного примерно в 750 метрах от комплекса.

После обращения к врачу у неё диагностировали химический ожог дыхательных путей неуточненной локализации, а также ожог слизистой полости носа и горла неизвестного генеза.

По словам Натальи, медицинские документы есть не только у неё. Среди знакомых жителей такие диагнозы получили ещё несколько человек, а всего пострадавших, по её оценке, более десяти.

Проблемы со зрением

О последствиях для здоровья рассказала и жительница посёлка «Тихие Зори», расположенного примерно в пяти километрах от КПО. По словам Натальи, после февральских выбросов у её дочери чесались глаза, осип голос, а врач диагностировал подострый конъюнктивит, предположительно токсического характера.

«Особенно страшно за мужа, у него апноэ, он спит в маске. Когда долго нет запахов, он спит спокойно, но как только происходят выбросы, даже маска не помогает — ему становится тяжело дышать», — сказала жительница.

Противогаз в хозяйстве пригодится

Жители пытаются защищаться от запахов самостоятельно.

«Сейчас у многих обязательный набор — кислород, респираторы и очистители воздуха, иначе просто невозможно находиться дома», — рассказала Наталья из «Семейного парка».

«У нас дома есть набор противогазов — взрослые и детские, они лежат и дома, и в машине, и у родителей. Если есть риск выброса, мы закрываем вентиляцию, дом становится как термос», — сказала Наталья из «Тихих Зорь».

Нужен постоянный контроль

На вонь и опасные выбросы рядом с КПО люди жалуются уже несколько лет. После февральских эпизодов эта история перешла для них из хронической проблемы в вопрос здоровья и безопасности.

На неприятный запах жалуются и жители Зеленограда. В надзорные ведомства отправляют тысячи жалоб, но ситуация не меняется. Активисты утверждают, что действующих замеров недостаточно: стационарные посты контролируют ограниченный набор веществ, тогда как состав свалочного газа значительно шире. При выездной проверке в выбросах фиксировался ацетальдегид, которого нет в разрешении на выбросы и в комплексном экологическом разрешении предприятия.

Медицинские проблемы жителей и неконтролируемые выбросы стали основанием для сбора подписей под коллективным обращением с требованием отозвать лицензию у «КПО Нева». В обращении говорится, что работа комплекса создаёт угрозу здоровью людей, а среди требований — внеплановая проверка с участием Роспотребнадзора, обращение в суд об аннулировании лицензии, временное приостановление работы комплекса и отклонение проекта активной дегазации. Сбор подписей проходит до 1 апреля

Ребенок погиб после падения с высоты в корпусе 364 Новости
Зеленоградские пожарные отработали тушение лесного пожара Новости
Детей от 8 лет познакомят с профессией археолога: в теории и на практике — интерактивная встреча пройдет 5 апреля в Музее Зеленограда Новости
«Лаборатория Федора Конюхова», а также зеленоградские кинодеятели представят новые фильмы про природу дальних уголков России — 29 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Химические ожоги дыхательных путей диагностировали людям, живущим рядом с мусорным полигоном «Нева» Новости
Серьезный спектакль о взрослении «Друг мой, Колька» по пьесе советского писателя и одного из создателей «Ералаша» покажут 28 марта во Дворце творчества Новости
Школа зооволонтеров приглашает детей с 10 лет — на очередном занятии расскажут о правилах поведения при встрече со стаей бездомных собак Новости
Повреждённый при атаке беспилотника фасад технопарка «Элма» планируют восстановить к концу апреля Новости
Эвакуация из-за воздушной тревоги прошла в МИЭТе Новости
Для детей в «Ведогонь-театр» привезут теневой спектакль с индонезийскими куклами и песочную сказку с героями Гофмана Новости
Замена бордюров началась в Зеленограде среди тающего снега Новости
Перезагрузка кожи: весенние предложения центра «Квезаль» Реклама
Зеленоградская спортсменка стала победителем и призером Первенства России по пулевой стрельбе Новости
Сгоревший стройрынок в Андреевке частично возобновил работу Новости
Сосед самостоятельно спилил ветку дерева у фасада дома. Так вообще можно? Новости
Весна убрала январский снег за коммунальщиков. А «Наш город» оформил это как «решение проблемы» Новости
Новую группу по оздоровительной гимнастике открыли для зеленоградцев старшего возраста Новости
Как ваш рассказ может стать частью истории Москвы? Реклама
Митинги против ограничений интернета и блокировки телеграма в Московской области запретили из-за ковида. При этом другие массовые мероприятия продолжаются Новости
Сольное шоу стендап-артиста Леонида Кулакова — 17 апреля в ДК МИЭТ Новости
Раденис приглашает в команду: ассистент ветеринарного врача и системный администратор Новости
Меняется схема прохода на Ленинградском вокзале Новости
Донорскую субботу проведут в зеленоградской больнице — можно сдать кровь тем, кто не успевает в будни Новости
Тракторы против кустов и лавочек: в Зеленограде зимняя уборка превращается в весенний ущерб Новости
Подростки залезли в «Жигули» в 12-м микрорайоне — соседи спорят, кто на самом деле виноват Новости
Полураздетый мужчина ломился в квартиры дома в 15-м микрорайоне — его увезли в полицию Новости
Остановку «Горбольница» переименовали Новости
Три футбольные команды зеленоградской спортшколы завоевали медали на турнирах Москвы Новости
Детская студия «Умка» (корпус 354) приглашает детей на занятия Реклама
Жители Алабушево через суд пытаются защитить пруд, который хотели засыпать под застройку Новости
Крышу беседки для пикника потеряли в процессе передачи лесопарка зеленоградским коммунальщикам Новости
200+ игр — без скачиваний и мощного компьютера Реклама
История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты Истории
Подозрительная реклама интернет-провайдера появилась в зеленоградских домах Новости
Нейросети становятся помощниками в планировании отпусков Реклама
Сильный пожар в районе рынка «Стройрай» в Андреевке произошел 20 марта Новости
Апрель в «Ведогонь-театре»: зрителей ждет лирическая премьера, постановки в рамках театрального обмена и репертуарные спектакли Новости
Доступная ветеринарная помощь Новости
Детский хор «Великан» выступит на зеленоградской сцене в апреле — вести шоу будут диджеи «Детского радио» Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли детектив с Джоди Фостер, историческая драма с Киллианом Мерфи, триллер с Майклом Джорданом и другие фильмы Новости
