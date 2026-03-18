Обращение адресовано в Росприроднадзор и другие ведомства. Авторы требуют провести внеплановую проверку комплекса по переработке отходов «Нева», признать деятельность предприятия нарушающей лицензионные требования, а также обратиться в суд с иском об отзыве лицензии. Также они просят временно приостановить работу комплекса на время разбирательства.
В обращении утверждается, что работа КПО сопровождается регулярными превышениями предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, жалобами жителей и другими нарушениями. В качестве аргументов приводятся данные мониторинга, предостережения надзорных органов и сведения о возбужденном уголовном деле.
Хотя сам КПО находится примерно в десяти километрах от Зеленограда, запах от мусора, захораниваемого на полигоне, регулярно долетает до нашего города.
Подписи собирают в бумажном виде.
— 19 марта с 17:00 до 19:00 — возле станции Крюково: со стороны старого и нового города, между выходом из подземного перехода и вокзалом с каждой стороны
— корпус 2034, детский центр «Мир» — 19-20 марта с 14:00 до 20:00
— 22 микрорайон, Георгиевский проспект, 27к1 — 18 и 21 марта с 11:00 до 17:00 (в Центре нейропсихологии и логопедии «Мир»)
— Панфиловский проспект, 10с1 (проходная «Зенит», вход рядом со стоматологией «Улыбка») — по будням с 9:00 до 17:00
— ТЦ «Иридиум», 21 марта с 10:00 до 12:00, второй этаж, в зоне фудкорта (Надежда 8-966-015-39-90).
— Андреевка, дом 28 — 8-926-138-73-96 Мария Игоревна
— Андреевка, дом 33А, с 12:00 до 19:00, cалон красоты Seiuna
— Голубое, Тверецкий проезд 17А, здание магазина «Да», магазин «Канц Парк»
Сбор подписей планируют вести до 1 апреля. Подробности в телеграм-канале «КПО воняет»: https://t.me/kponevavonyaet
Сколько подписей уже собрано, не уточняется. О реакции оператора комплекса и надзорных органов на эту инициативу к моменту публикации неизвестно.