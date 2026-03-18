Где подписаться в Зеленограде и Андреевке

— 19 марта с 17:00 до 19:00 — возле станции Крюково: со стороны старого и нового города, между выходом из подземного перехода и вокзалом с каждой стороны

— корпус 2034, детский центр «Мир» — 19-20 марта с 14:00 до 20:00

— 22 микрорайон, Георгиевский проспект, 27к1 — 18 и 21 марта с 11:00 до 17:00 (в Центре нейропсихологии и логопедии «Мир»)

— Панфиловский проспект, 10с1 (проходная «Зенит», вход рядом со стоматологией «Улыбка») — по будням с 9:00 до 17:00

— ТЦ «Иридиум», 21 марта с 10:00 до 12:00, второй этаж, в зоне фудкорта (Надежда 8-966-015-39-90).

— Андреевка, дом 28 — 8-926-138-73-96 Мария Игоревна

— Андреевка, дом 33А, с 12:00 до 19:00, cалон красоты Seiuna

— Голубое, Тверецкий проезд 17А, здание магазина «Да», магазин «Канц Парк»