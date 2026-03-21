Вероятный смысл переименования — убрать расплывчатое название и привести остановку в соответствие с официальным именем больницы: «Городская больница» звучит слишком общо, а «Больница имени Кончаловского» указывает на конкретный объект. Для навигации, карт и приезжих это может быть важно.

Максим Петрович Кончаловский — русский и советский врач-терапевт, крупный клиницист, основатель школы клиники внутренних болезней, внесших большой вклад в становление отечественной ревматологии. Почему имя Кончаловского присвоили именно зеленоградской больнице, официально не объясняли. Похоже, это было частью общей московской тенденции: мэр Собянин говорил, что крупнейшие городские клиники должны иметь не только номер, но и имя выдающегося врача.

Любопытная деталь: имя Кончаловского раньше носила ГКБ № 63, но после её присоединения к Первой градской оно освободилось, и его присвоили зеленоградской больнице.