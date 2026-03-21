По словам адвоката, земельный спор начался как минимум в 2006 году. Тогда территорию, где находится пруд, разделили на несколько участков и оформили под индивидуальное жилищное строительство, указав в документах, что водного объекта здесь нет. Позже участки объединяли, снова делили и перепродавали. Именно эту цепочку решений и сделок жители теперь также оспаривают в суде, считая, что земля с прудом изначально не могла быть законно передана в частную собственность.



Помимо самого пруда, на спорной территории, по словам жителей и адвоката, проходят линии электропередачи, газопровод и водопровод, обслуживающий соседнюю улицу. Там же находится колонка от артезианской скважины, которой пользуются местные жители как источником питьевой воды. Эти обстоятельства, по их мнению, тоже должны учитываться при оценке возможности застройки.



По словам жителей, пруд существует здесь десятилетиями и давно стал частью жизни села. Окончательное решение по делу суд сможет принять после проведения гидрологической экспертизы.