Жители Алабушево через суд пытаются защитить пруд, который хотели засыпать под застройку 21.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Первые попытки засыпать пруд между улицами Пионерская и Пушкина начались в октябре 2024 года — к пруду приехал трактор и начал заваливать его землёй. Тогда же участок пытались огородить, перекрыв доступ к колонке с питьевой водой, которой пользуются жители этой части села, где нет центрального водопровода. Люди вызвали полицию и добились остановки работ. Позже, как они утверждают, попытки засыпать пруд и установить забор повторялись.

После обращений в разные инстанции жители подали иск в суд. Теперь они оспаривают само предоставление в частную собственность земельного участка с прудом для жилищного строительства. Сейчас суд назначил гидрологическую экспертизу: она должна определить, является ли этот пруд водным объектом и могла ли земля под ним вообще быть в частной собственности.

Истцы считают, что пруд никуда не исчезал, а значит, земля, занятая водным объектом, не могла быть законно приватизирована. По словам адвоката, ещё до суда жители заказали досудебную экспертизу, подтвердившую наличие водного объекта. В материалах дела есть и ответы государственных органов, указывающие на наличие здесь водоёма и возможные нарушения земельного законодательства.

Существование пруда доказывают и старые фотографии пруда. На видео работы трактора в 2024 году. видно, что пруд на месте.

Ключевым доказательством теперь может стать судебная гидрологическая экспертиза. Эксперты должны выехать на место, обследовать территорию и ответить, является ли этот пруд поверхностным водным объектом, питается ли он природными источниками и возможно ли строительство на этом месте. От выводов экспертов во многом зависит дальнейшее рассмотрение дела.

Стоимость исследования составила около 240 тысяч рублей. По словам местных жителей, почти сто человек собрали эту сумму вскладчину.

По словам адвоката, земельный спор начался как минимум в 2006 году. Тогда территорию, где находится пруд, разделили на несколько участков и оформили под индивидуальное жилищное строительство, указав в документах, что водного объекта здесь нет. Позже участки объединяли, снова делили и перепродавали. Именно эту цепочку решений и сделок жители теперь также оспаривают в суде, считая, что земля с прудом изначально не могла быть законно передана в частную собственность.

Помимо самого пруда, на спорной территории, по словам жителей и адвоката, проходят линии электропередачи, газопровод и водопровод, обслуживающий соседнюю улицу. Там же находится колонка от артезианской скважины, которой пользуются местные жители как источником питьевой воды. Эти обстоятельства, по их мнению, тоже должны учитываться при оценке возможности застройки.

По словам жителей, пруд существует здесь десятилетиями и давно стал частью жизни села. Окончательное решение по делу суд сможет принять после проведения гидрологической экспертизы.

суд, алабушево, пруды и водоемы
