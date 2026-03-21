Подозрительная реклама интернет-провайдера появилась в зеленоградских домах 21.03.2026 ZELENOGRAD.RU

«В связи с многочисленными жалобами на работу интернета и перегрузку кабельных сетей, в нашем доме закончены работы по прокладке гигабитной сети», — говорится в объявлении, которое расклеено во многих подъездах.

Объявление не подписано, без реквизитов и выглядит скорее как сообщение от управляющей компании, обслуживающей дом, чем как реклама провайдера. Однако по указанному телефону отвечают, что услуги предлагает провайдер МТС/МГТС.

Из текста можно сделать вывод, что, раз в доме были «жалобы на работу интернета», прежние провайдеры или сама схема подключения якобы не справлялись. Тогда можно понять, почему реклама маскируется под объявление УК: такая подача может восприниматься как намёк на ненадлежащее качество услуг конкурентов. А это может иметь признаки недобросовестной конкуренции или ненадлежащей рекламы, поскольку здесь альтернатива фактически дискредитируется без конкретных доказательств.

Отдельно настораживает искусственная срочность: предлагают подать заявку «до конца следующей недели». Это обычный приём агрессивных продаж — подтолкнуть человека к быстрому решению, не давая времени спокойно проверить информацию.

Есть вопросы и к самим рекламным обещаниям. В объявлении говорится о скорости «1 гигабит в секунду» и работе «без сбоев и зависаний». Это рекламные формулировки, которые звучат как гарантия, хотя на практике скорость зависит от тарифа, оборудования и условий подключения, а отсутствие сбоев нельзя гарантировать.

Подозрения усиливает и то, что одинаковые объявления появились сразу во многих домах. Из них следует, что будто бы везде были «многочисленные жалобы на работу интернета» и везде потребовалась прокладка новой сети. Для жителей это выглядит так, будто описывается ситуация «в нашем доме», хотя тот же текст массово расклеен по разным адресам.

Само по себе такое объявление не доказывает мошенничество. Но сочетание признаков — анонимная подача, стилизация под уведомление от УК, массовая расклейка под видом реакции на «жалобы», намёк на плохую работу прежних сетей и отсутствие существенных условий подключения — делает эту рекламу как минимум подозрительной и способной вводить людей в заблуждение.

Три футбольные команды зеленоградской спортшколы завоевали медали на турнирах Москвы Новости
Детская студия «Умка» (корпус 354) приглашает детей на занятия Реклама
Жители Алабушево через суд пытаются защитить пруд, который хотели засыпать под застройку Новости
Крышу беседки для пикника потеряли в процессе передачи лесопарка зеленоградским коммунальщикам Новости
200+ игр — без скачиваний и мощного компьютера Реклама
История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты Истории
Подозрительная реклама интернет-провайдера появилась в зеленоградских домах Новости
Нейросети становятся помощниками в планировании отпусков Реклама
Сильный пожар в районе рынка «Стройрай» в Андреевке произошел 20 марта Новости
Апрель в «Ведогонь-театре»: зрителей ждет лирическая премьера, постановки в рамках театрального обмена и репертуарные спектакли Новости
Доступная ветеринарная помощь Новости
Детский хор «Великан» выступит на зеленоградской сцене в апреле — вести шоу будут диджеи «Детского радио» Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли детектив с Джоди Фостер, историческая драма с Киллианом Мерфи, триллер с Майклом Джорданом и другие фильмы Новости
Настоящая маца в Зеленограде! Реклама
Каршеринг BelkaCar уходит из Зеленограда Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Сеть медицинских центров: Медцентр «338» и Медцентр «1506» приглашают на прием к терапевту Реклама
Выпускницы зеленоградской модельной академии приняли участие в Московской неделе моды Новости
Шестьсот деревьев, зараженных короедом, вырубят в лесопарке 11-го микрорайона Новости
Бесплатный ролл при заказе от 1000 рублей Реклама
Поиграть в музыкальное лото и угадать песни из кинофильмов приглашают зеленоградцев старшего возраста — 20 марта в 18-м микрорайоне Новости
В ТЦ «Мега Химки» открылись новые магазины обуви, мебели и товаров для дома Новости
Зажигательным роком отметят день рождения крафтового бара в 18-м микрорайоне — в том числе выступит участник культовой зеленоградской группы «Киоск» Новости
Детям перекроют доступ к бензину из-за аварий с питбайками Новости
В пятницу утром возможны проблемы с заказом такси — в ближайшей к Зеленограду мечети мусульмане соберутся на молитву в честь Ураза-байрама Новости
Крокусы пробиваются сквозь прошлогоднюю листву — в Зеленограде всё больше примет весны Новости
Детский парк «Лунный кот» зовёт на выходные, от которых дети будут в восторге Реклама
Водные туристы Зеленограда собираются 4 и 5 апреля — для участия в слете на Клязьме нужно зарегистрироваться Новости
Популярную музыку из отечественного кино исполнят на сцене музыкальной школы Мусоргского — вечером 20 марта Новости
Летняя IT-школа ЦКО МИЭТ 2026: образовательные приключения для школьников Новости
Турнир по «Мафии» стартует в «Сыроварне» — игра с призами начнется 24 марта и продлится месяц Новости
Полицейские спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна в 4-м микрорайоне Новости
Платные парковки планируют ввести в Голубом Новости
Беспилотный поезд метро проехал первую тысячу километров Новости
Автомобиль зеленоградца арестовали за 65 неоплаченных штрафов по ПДД Новости
Активисты начали сбор подписей за отзыв лицензии КПО «Нева». Оставить их можно в Зеленограде Новости
ArenaplayТрактор17 объявляет просмотр игроков Реклама
Школьница из Зеленограда вошла в число лучших юных журналистов России Новости
Ярко-рыжие утки снова прилетели в Зеленоград Новости
Печать на одежде и аксессуарах в Зеленограде от 15 минут Реклама
