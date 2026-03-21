«В связи с многочисленными жалобами на работу интернета и перегрузку кабельных сетей, в нашем доме закончены работы по прокладке гигабитной сети», — говорится в объявлении, которое расклеено во многих подъездах.
Объявление не подписано, без реквизитов и выглядит скорее как сообщение от управляющей компании, обслуживающей дом, чем как реклама провайдера. Однако по указанному телефону отвечают, что услуги предлагает провайдер МТС/МГТС.
Из текста можно сделать вывод, что, раз в доме были «жалобы на работу интернета», прежние провайдеры или сама схема подключения якобы не справлялись. Тогда можно понять, почему реклама маскируется под объявление УК: такая подача может восприниматься как намёк на ненадлежащее качество услуг конкурентов. А это может иметь признаки недобросовестной конкуренции или ненадлежащей рекламы, поскольку здесь альтернатива фактически дискредитируется без конкретных доказательств.
Отдельно настораживает искусственная срочность: предлагают подать заявку «до конца следующей недели». Это обычный приём агрессивных продаж — подтолкнуть человека к быстрому решению, не давая времени спокойно проверить информацию.
Есть вопросы и к самим рекламным обещаниям. В объявлении говорится о скорости «1 гигабит в секунду» и работе «без сбоев и зависаний». Это рекламные формулировки, которые звучат как гарантия, хотя на практике скорость зависит от тарифа, оборудования и условий подключения, а отсутствие сбоев нельзя гарантировать.
Подозрения усиливает и то, что одинаковые объявления появились сразу во многих домах. Из них следует, что будто бы везде были «многочисленные жалобы на работу интернета» и везде потребовалась прокладка новой сети. Для жителей это выглядит так, будто описывается ситуация «в нашем доме», хотя тот же текст массово расклеен по разным адресам.
Само по себе такое объявление не доказывает мошенничество. Но сочетание признаков — анонимная подача, стилизация под уведомление от УК, массовая расклейка под видом реакции на «жалобы», намёк на плохую работу прежних сетей и отсутствие существенных условий подключения — делает эту рекламу как минимум подозрительной и способной вводить людей в заблуждение.