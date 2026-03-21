«В связи с многочисленными жалобами на работу интернета и перегрузку кабельных сетей, в нашем доме закончены работы по прокладке гигабитной сети», — говорится в объявлении, которое расклеено во многих подъездах.

Объявление не подписано, без реквизитов и выглядит скорее как сообщение от управляющей компании, обслуживающей дом, чем как реклама провайдера. Однако по указанному телефону отвечают, что услуги предлагает провайдер МТС/МГТС.

Из текста можно сделать вывод, что, раз в доме были «жалобы на работу интернета», прежние провайдеры или сама схема подключения якобы не справлялись. Тогда можно понять, почему реклама маскируется под объявление УК: такая подача может восприниматься как намёк на ненадлежащее качество услуг конкурентов. А это может иметь признаки недобросовестной конкуренции или ненадлежащей рекламы, поскольку здесь альтернатива фактически дискредитируется без конкретных доказательств.