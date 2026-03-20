Продолжатся показы репертуарных постановок:

3 апреля (пятница), 19:00 — «Звездопад» (14+)

История о первой любви в военном госпитале, билеты от 1400 до 2000 рублей, можно оплатить Пушкинской картой



4 апреля (суббота), 19:00 — «Скупой» (12+)

Спектакль по бессмертной комедии Мольера, билеты от 1000 до 1600 рублей, можно оплатить Пушкинской картой



5 апреля (воскресенье), 19:00 — «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+)

Инсценировка пьесы Островского, билеты от 1000 до 1600 рублей, можно оплатить Пушкинской картой



8 апреля (среда), 19:00 — «Воспоминания из старого чемодана» (16+)

Моноспектакль Ильи Роговина, билеты по 1300 рублей, можно оплатить Пушкинской картой



10 апреля (пятница), 19:00 — «Ехай» (12+)

Спектакль-притча в постановке Александра Бавтрикова, билеты стоят 1300 рублей, можно оплатить Пушкинской картой



11 апреля (суббота), 19:00 — «Беда от нежного сердца»

Премьерная комедия-водевиль, билеты стоят от 1400 до 2000 рублей, можно оплатить Пушкинской картой



19 апреля (воскресенье), 19:00 — «Женитьба Бальзаминова» (12+)

Классическая комедия Островского, билеты от 1200 до 1800 рублей, можно оплатить Пушкинской картой

23 апреля (четверг), 19:00 — «Дуэль» (16+)

Инсценировка известного произведения Чехова, билеты по 1500 рублей, можно оплатить Пушкинской картой



24 апреля (пятница), 19:00 — «Убийство и прочие неприятности» (16+)

Постановка по мотивам английских детективов, билеты от 1200 до 2000 рублей



25 апреля (суббота), 19:00 — «Двенадцатая ночь, или Что угодно…» (16+)

Веселая комедия Шекспира, билеты от 1200 до 1800 рублей, можно оплатить Пушкинской картой