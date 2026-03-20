Афиша зеленоградского театра пополнится спектаклем «Старомодная комедия», с гастролями приедут Московский детский театр теней и Театр на Песке.
11 апреля, суббота, 12:00 и 15:00 — интерактивный спектакль «Где живут тени» (6+)
Юные зрители узнают о происхождении теневого театра и познакомятся с разными видами теневых кукол — русскими, китайскими, индонезийскими, и даже попробуют ими управлять. В программе — отрывки из спектаклей «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Храбрый слоненок», «Сдобная Лиза», «Черная курица». Во время заключительного мастер-класса дети попробуют сделать собственную силуэтную куклу и оживить ее на экране.
Билеты по 1500 рублей
12 апреля, воскресенье, 19:00 — романтический триллер «Гофман. История любви» (6+)
Театрально-музыкальная постановка рассказывает о фантастическом мире немецкого романтика Эрнста Гофмана под музыку Чайковского. Спектакль переплетает судьбу писателя с героями его сказок — Щелкунчиком, Песочным человеком и Мышиным королем. Выступят мастер песочной анимации Екатерина Шеффер и актер театра Алексей Ермаков.
Билеты от 1400 до 1500 рублей
17 и 18 апреля (пятница и суббота), 19:00 — премьера лирической комедии «Старомодная комедия» (12+)
Сюжет спектакля рассказывает об истории любви, внезапно возникшей в уже зрелом возрасте. Героев всего двое — Он и Она. Их роли исполнят заслуженный артист России Павел Курочкин и Лилия Шайхитдинова.
Билеты от 1600 до 2200 рублей
3 апреля (пятница), 19:00 — «Звездопад» (14+)
История о первой любви в военном госпитале, билеты от 1400 до 2000 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
4 апреля (суббота), 19:00 — «Скупой» (12+)
Спектакль по бессмертной комедии Мольера, билеты от 1000 до 1600 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
5 апреля (воскресенье), 19:00 — «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+)
Инсценировка пьесы Островского, билеты от 1000 до 1600 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
8 апреля (среда), 19:00 — «Воспоминания из старого чемодана» (16+)
Моноспектакль Ильи Роговина, билеты по 1300 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
10 апреля (пятница), 19:00 — «Ехай» (12+)
Спектакль-притча в постановке Александра Бавтрикова, билеты стоят 1300 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
11 апреля (суббота), 19:00 — «Беда от нежного сердца»
Премьерная комедия-водевиль, билеты стоят от 1400 до 2000 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
19 апреля (воскресенье), 19:00 — «Женитьба Бальзаминова» (12+)
Классическая комедия Островского, билеты от 1200 до 1800 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
23 апреля (четверг), 19:00 — «Дуэль» (16+)
Инсценировка известного произведения Чехова, билеты по 1500 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
24 апреля (пятница), 19:00 — «Убийство и прочие неприятности» (16+)
Постановка по мотивам английских детективов, билеты от 1200 до 2000 рублей
25 апреля (суббота), 19:00 — «Двенадцатая ночь, или Что угодно…» (16+)
Веселая комедия Шекспира, билеты от 1200 до 1800 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
4 апреля (суббота), 12:00 — мультимедийный спектакль «Умная собачка Соня» (5+)
билеты от 900 до 1500 рублей
4, 5, 12, 18, 19 и 26 апреля — интерактивная экскурсия «Знакомство с театром» (7+)
билеты по 750 рублей, можно оплатить Пушкинской картой
25 апреля (суббота), 11:00 и 13:00 — интерактивный спектакль «Волшебный сундук потерянного смеха» (3+) (про него мы рассказали здесь), билеты по 1000 рублей
- Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17. Телефон кассы: 8-499-731-00-31