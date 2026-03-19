— 20 марта, пятница, 21:00 — сыграет «Rose the Hat», московская кавер-группа, известная ярким исполнением классических рок-хитов в столичных барах. Название коллектива отсылает к антагонисту романа Стивена Кинга «Доктор Сон», а стиль команды характеризуется как драйвовый и неординарный. Прозвучит женский вокал, гитара, бас-гитара и барабаны.

— 21 марта, суббота, 19:00 — зажигает «Цитрон», музыкальный коллектив из Зеленограда, который характеризует себя как «струнно-клавишно-вокальный ансамбль». Участники группы создают позитивную музыку, сочетающую в себе элементы регги, диско, ска и рок-н-ролла. В составе — барабанщик Сергей Петров, известный по участию в культовой зеленоградской группе «Киоск». Также прозвучат женский и мужской вокал, гитара, бас-гитара и клавишные. Коллектив участвует в таких фестивалях, как SkaWave и Rock-Summer-Fest.

Оба концерта пройдут в пространстве «Это бар» (корпус 1824). Вход свободный, посетителям заведения должно быть не менее 18 лет.

Справки и бронирование столов: 8-977-320-20-02 (звонить с 15:00).

