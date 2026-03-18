«Решение участвовать пришло неспроста: о конкурсе мне рассказала знакомая, которая выиграла в прошлом сезоне. Я тоже решила попробовать свои силы в редакции главного информагентства страны», — рассказала Полина.

Конкурсные испытания состояли из двух этапов. Сначала нужно было снять интервью, а затем принять участие в конференциях с экспертами, в ходе которых проверяли умение быстро формулировать вопросы и вести диалог. Также юные журналисты работали над специальным репортажем, посвященным году Лошади: ролик можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-165395895_27121.

Это не первое профессиональное достижение Полины. В прошлом году, обойдя более 1000 претендентов, девушка стала участницей Международного медиафорума «Артек».