Главные выводы проверки такие: сотрудники столовой здоровы, исследованные блюда и продукты соответствуют требованиям, на кухне нарушений не нашли, поставщик школьного питания непричастен, а дети, которых осматривала скорая, были здоровы.

Инцидент произошёл утром 10 марта после завтрака: 15 учеников двух четвертых классов пожаловались на плохое самочувствие — боли в животе, тошноту и рвоту. В школу вызывали скорую помощь, на месте начали проверку.

О предварительных результатах в ответ на запрос «Зеленоград.ру» на прошлой неделе сообщил департамент образования. Если коротко: отравление не подтвердилось. Из-за чего тогда появились жалобы, в департаменте не пояснили, отметив лишь, что расследование продолжается.

Теперь Роспотребнадзор опубликовал окончательные выводы: «По результатам лабораторных исследований не установлено каких-либо отклонений в состоянии здоровья сотрудников столовой. Все исследованные блюда и продукты также соответствуют требованиям Санитарных правил и Технических регламентов».

Ведомство также сообщило, что других обращений детей с аналогичными симптомами ни в этой школе, ни в других школах Зеленограда не зафиксировано. По версии Роспотребнадзора, это «исключает причастность организатора питания».

Отдельно Роспотребнадзор заявил: «Ученики, которых на месте осмотрели сотрудники скорой помощи, были здоровы». Там же повторили то, о чём ранее говорил департамент образования: врачи поликлиники исключили отравление и инфекционные заболевания.

Итого официальный вывод: ни отравления, ни инфекции, ни нарушений в школьной столовой не было. Но тогда остаётся главный вопрос: что именно вызвало однотипные и одновременные жалобы полутора десятков детей из разных классов на боли в животе, тошноту и рвоту, о которых ранее сообщал сам Роспотребнадзор. Ответа на него в результатах проверки нет.

Также неясно, проверялась ли отдельно ситуация с едой, которая, по словам родителей, в тот день отличалась от утвержденного меню. Не объяснено и то, как были проверены сообщения о возможной плесени на кексах, а также единичные жалобы из других школ, о которых писали читатели «Зеленоград.ру».