Воспитанник зеленоградской спортшколы Дмитрий Карапузкин взял два золота в дисциплине баттерфляй на дистанциях 50 и 100 метров, а в кроле на спине (50 метров) — бронзу.
Командное выступление зеленоградцев также стало успешным. В эстафете вольным стилем 4x100 пловцы вошли в десятку лучших, заняв 10 место из 27 команд. В комбинированной эстафете 4x100 ребята показали 12-й результат (из 27 команд).
Кроме Дмитрия, Зеленоград на соревнованиях представляли пловцы: Максим Шатилов, Дмитрий Филимонов, Артём Петров, Тимофей Андрияшкин.
Спортсменов тренируют Людмила Мохначева и Лада Плясова.
