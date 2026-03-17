Пловец из Зеленограда завоевал три медали на Первенстве Москвы по плаванию 17.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Воспитанник зеленоградской спортшколы Дмитрий Карапузкин взял два золота в дисциплине баттерфляй на дистанциях 50 и 100 метров, а в кроле на спине (50 метров) — бронзу.

Командное выступление зеленоградцев также стало успешным. В эстафете вольным стилем 4x100 пловцы вошли в десятку лучших, заняв 10 место из 27 команд. В комбинированной эстафете 4x100 ребята показали 12-й результат (из 27 команд).

Кроме Дмитрия, Зеленоград на соревнованиях представляли пловцы: Максим Шатилов, Дмитрий Филимонов, Артём Петров, Тимофей Андрияшкин.

Спортсменов тренируют Людмила Мохначева и Лада Плясова.

Основной набор в секцию плавания спортшколы «Зеленоград» завершен, но можно попасть в резерв. Для этого оставляйте заявку на дополнительный набор или звоните по телефону +7-499-734-23-02

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, спорт, плавание
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
© 1997–2026 Зеленоград.ру