Студенты модельной академии Mash регулярно участвуют в профессиональных фотосессиях: в том числе, с разными животными. В этом году их ждет съемка с собаками, поэтому академия ищет моделей.
На кастинг ждут собак любых пород и возрастов — с выразительной внешностью и ярким характером. Собака должна быть послушной, хорошо взаимодействовать с людьми и другими животными.
Тискать собак во время работы не будут (если только они сами не выразят желания пообщаться), зато будут творческая атмосфера и интересный опыт. Готовые кадры после съемки передадут их владельцам.
«Это не развлекательное шоу — собак ждет профессиональная работа в кадре, где они станут полноправными участниками съемочного процесса», — пояснили в модельной академии.
Желающим следует связаться с администратором академии для уточнения деталей и отправить пару фотографий своего питомца.
Съемки будут проводиться в воскресенье, 5 апреля, в первой половине дня, в корпусе 601