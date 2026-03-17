Тискать собак во время работы не будут (если только они сами не выразят желания пообщаться), зато будут творческая атмосфера и интересный опыт. Готовые кадры после съемки передадут их владельцам.

«Это не развлекательное шоу — собак ждет профессиональная работа в кадре, где они станут полноправными участниками съемочного процесса», — пояснили в модельной академии.

Желающим следует связаться с администратором академии для уточнения деталей и отправить пару фотографий своего питомца.

Съемки будут проводиться в воскресенье, 5 апреля, в первой половине дня, в корпусе 601