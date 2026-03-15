О перебоях в последние дни сообщили больше 80% пользователей мобильного интернета. Перебои были не только в Москве, но и в Зеленограде.

Конечно, опрос в телеграме не является репрезентативным: аудитория канала ограничена и выборка почти наверняка смещена. Тем не менее опрос показывает, что среди активной аудитории канала проблемы с мобильным интернетом в последние дни заметило значительное число людей — более 1800 человек.

По некоторым данным во время отключения работают так называемые «белые списки» — сервисы, доступ к которым сохраняются. Среди них может быть мессенджер Max и Вконтакт.