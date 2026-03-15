О перебоях в последние дни сообщили больше 80% пользователей мобильного интернета. Перебои были не только в Москве, но и в Зеленограде.
Конечно, опрос в телеграме не является репрезентативным: аудитория канала ограничена и выборка почти наверняка смещена. Тем не менее опрос показывает, что среди активной аудитории канала проблемы с мобильным интернетом в последние дни заметило значительное число людей — более 1800 человек.
По некоторым данным во время отключения работают так называемые «белые списки» — сервисы, доступ к которым сохраняются. Среди них может быть мессенджер Max и Вконтакт.
Итоги отключения на данный момент
Отключения ломают привычную жизнь людей и наносят заметный ущерб бизнесу — его оценивают в 3-5 млрд рублей. Сильнее всего пострадали курьерские службы, такси, каршеринг и розница с мобильными терминалами.
Если отключения продолжатся и масштаб ограничений будет расти, ущерб для городской экономики и повседневной жизни может стать значительным. При этом публичных заявлений мэрии по этой ситуации найти не удалось. Ограничения объясняют федеральными мерами безопасности, не называя чётких сроков и условий их окончания.
Столкнулись с отключениями мобильного интернета в Зеленограде или Москве? Напишите нам в редакцию или в комментариях, что именно произошло: не проходила оплата, не работало приложение, сорвалась доставка, нельзя было вызвать такси, остановилась работа терминалов. Если вы предприниматель, расскажите о потерях и сбоях в работе. Важны конкретные детали: когда, где и какие последствия.