Автобус «Мосгортранса» запустят до областной больницы, где лечатся зеленоградцы с онкологией 15.03.2026 ZELENOGRAD.RU

С 28 марта от метро «Тушинская» планируют запустить новый автобусный маршрут №1549 до онкологической больницы №62. Это следует из внутреннего документа департамента транспорта.

Маршрут будет обслуживаться 18 автобусами. Стоимость разового проезда по карте «Тройка» — 90 рублей.

Московская городская онкологическая больница №62 находится за МКАД в Красногорске и считается крупным онкологическим центром столицы. Туда направляют пациентов из разных округов Москвы, в том числе жителей Зеленограда.

Сейчас на этом маршруте ходит автобус 549, который обслуживает областной перевозчик «Мострансавто». Новый маршрут станет его московской заменой — с городским тарифом и под управлением московского департамента транспорта.

Однако смена перевозчика не решит главную проблему — долгое время в пути. В идеальных условиях, когда нет пробок, автобус от метро до больницы едет больше часа. А с учетом пробок — полтора-два часа.

Эту проблему признавали даже в мэрии, которая и устроила пациентам из Зеленограда этот транспортный ад. «Пациентам, переживающим борьбу с серьезным заболеванием, такая долгая дорога причиняет много трудностей», — говорили в мэрии шесть лет назад, когда до больницы запустили быстрый экспресс. Но он отправляется от станции метро «Строгино», а зеленоградцам по-прежнему удобнее «Тушинская».

Сейчас дорога от Зеленограда до больницы в Красногорске занимает несколько часов с несколькими пересадками в один конец.

Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
автобусы, больница, мосгортранс, онкология
Реклама
Реклама
