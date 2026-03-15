Сейчас на этом маршруте ходит автобус 549, который обслуживает областной перевозчик «Мострансавто». Новый маршрут станет его московской заменой — с городским тарифом и под управлением московского департамента транспорта.

Однако смена перевозчика не решит главную проблему — долгое время в пути. В идеальных условиях, когда нет пробок, автобус от метро до больницы едет больше часа. А с учетом пробок — полтора-два часа.

Эту проблему признавали даже в мэрии, которая и устроила пациентам из Зеленограда этот транспортный ад. «Пациентам, переживающим борьбу с серьезным заболеванием, такая долгая дорога причиняет много трудностей», — говорили в мэрии шесть лет назад, когда до больницы запустили быстрый экспресс. Но он отправляется от станции метро «Строгино», а зеленоградцам по-прежнему удобнее «Тушинская».

Сейчас дорога от Зеленограда до больницы в Красногорске занимает несколько часов с несколькими пересадками в один конец.