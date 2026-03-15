За утро, судя по сообщениям мэра Собянина, сбито уже 18 БПЛА, летевших на Москву.
В 10:30 аэропорт Шереметьево сообщил о «временных ограничениях в периметре воздушного пространства». Вылет и прилет самолетов происходит по согласованию с соответствующими органами.
Обычно это означает, что атака беспилотников возможна и в районе Зеленограда. Сбития БПЛА фиксировали здесь и вечером субботу. За прошлый день в московском регионе было сбито около 70 беспилотников.
Если вы найдете сбитый БПЛА или его обломки, их нельзя трогать и нельзя пользоваться возле них мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние, позвоните по номеру 112 и сообщите место обнаружения, время и размер аппарата.
