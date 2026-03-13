«Идеальные остановки ждут момента, чтобы появиться на городских улицах», — говорят в студии известного дизайнера, представляя концепцию автобусных остановок нового поколения.
Основной элемент павильона — большая прозрачная панель из «умного стекла». На ней предлагается выводить ключевую информацию для пассажиров: погоду и время прибытия ближайшего транспорта. На боковых панелях размещаются интерактивные схемы маршрутов с отображением движения автобусов в реальном времени. Там же можно выбрать маршрут и посмотреть все его остановки.
В проекте предусмотрены и дополнительные функции: покупка билетов через интерфейс на панели, беспроводная зарядка, сиденья, меняющие форму в зависимости от числа пассажиров. Мусор собирается в подземном выдвижном хранилище с секциями для раздельного сбора. На крыше размещаются растения — предполагается, что они могут участвовать в выработке энергии и системе полива.
Проект разработан для Государственной транспортной лизинговой компании — это институт развития и крупнейший лизингодатель в сфере общественного транспорта. ГТЛК формирует подходы, которые со временем становятся отраслевыми стандартами, говорят в студии.
Концепция появилась на фоне масштабной модернизации остановок в Москве. Программа замены старых павильонов на современные началась в середине 2010-х годов. Сейчас в столице уже установлено более 11 тысяч остановок нового типа, а полностью завершить обновление планируют в 2026 году.
Новые павильоны делают из более долговечных материалов, они лучше защищают пассажиров от непогоды и оборудуются информационными табло и схемами маршрутов. Только в 2025 году в городе установили более 600 таких остановок.
Кроме того, в феврале правительства Москвы и Московской области подписали соглашение о единых стандартах содержания остановок у станций МЦД в Подмосковье. По этим правилам павильоны будут обслуживать так же, как в столице: регулярно очищать стеклянные поверхности и конструкции, снимать объявления и закрашивать граффити.