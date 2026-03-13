Проект разработан для Государственной транспортной лизинговой компании — это институт развития и крупнейший лизингодатель в сфере общественного транспорта. ГТЛК формирует подходы, которые со временем становятся отраслевыми стандартами, говорят в студии.



Концепция появилась на фоне масштабной модернизации остановок в Москве. Программа замены старых павильонов на современные началась в середине 2010-х годов. Сейчас в столице уже установлено более 11 тысяч остановок нового типа, а полностью завершить обновление планируют в 2026 году.



Новые павильоны делают из более долговечных материалов, они лучше защищают пассажиров от непогоды и оборудуются информационными табло и схемами маршрутов. Только в 2025 году в городе установили более 600 таких остановок.



Кроме того, в феврале правительства Москвы и Московской области подписали соглашение о единых стандартах содержания остановок у станций МЦД в Подмосковье. По этим правилам павильоны будут обслуживать так же, как в столице: регулярно очищать стеклянные поверхности и конструкции, снимать объявления и закрашивать граффити.