В среду вечером рядом с ТЦ «Зеленоградский» прошло собрание жителей, посвящённое экологической ситуации вокруг комплекса переработки отходов «Нева» (КПО). Мероприятие прошло в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфёновым. По оценкам корреспондента «Зеленоград.ру», на встречу пришло около 50 человек.
Первоначально дискомфорт от запаха с мусорного полигона ощущали только жители близлежащих населённых пунктов. Однако по мере заполнения карты полигона запахи распространялись дальше и теперь регулярно достигают Зеленограда. Многие говорят об ухудшении самочувствия и считают, что это может свидетельствовать о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
«Строительство и начало эксплуатации КПО „Нева“ можно считать грубой хозяйственной и технологической ошибкой, которая привела к нарушению санитарных норм, угрозам здоровью населения и значительному ухудшению качества жизни», — говорится в резолюции встречи.
По итогам обсуждения участники потребовали:
— немедленно сократить приём машин со смешанными отходами из серых контейнеров и отдавать приоритет приёму вторсырья из синих контейнеров до разработки решений, исключающих распространение вредных запахов
— обеспечить очистку фильтрата на очистных сооружениях с использованием технологии обратного осмоса
— пересмотреть санитарно-защитную зону предприятия.
Ответственность за дальнейшие решения по проблеме участники встречи возложили на правительство Московской области.
Пострадавшие жители могут прийти на личный прием в следственный отдел по адресу: Солнечногорск, ул. Красная, 91/1. Прием ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Записаться можно к следователю Виктории Зубрилкиной или к руководителю следственного отдела Михаилу Маркарову по телефонам 8-495-994-06-07, 8-962-362-75-75.
Активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого зеленоградца, кто почувствовал неприятный запах, сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 или через форму в департамент природопользования: https://www.mos.ru/feedback/reception/.
Полученный номер заявки просят переслать в телеграм-чат: https://t.me/kponevavonyaet (ветка «Заявки»). Жители Подмосковья отправляют жалобы в областную службу экологического мониторинга 8-498-602-20-74 (круглосуточно).