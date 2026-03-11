В среду вечером рядом с ТЦ «Зеленоградский» прошло собрание жителей, посвящённое экологической ситуации вокруг комплекса переработки отходов «Нева» (КПО). Мероприятие прошло в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфёновым. По оценкам корреспондента «Зеленоград.ру», на встречу пришло около 50 человек.

Первоначально дискомфорт от запаха с мусорного полигона ощущали только жители близлежащих населённых пунктов. Однако по мере заполнения карты полигона запахи распространялись дальше и теперь регулярно достигают Зеленограда. Многие говорят об ухудшении самочувствия и считают, что это может свидетельствовать о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

«Строительство и начало эксплуатации КПО „Нева“ можно считать грубой хозяйственной и технологической ошибкой, которая привела к нарушению санитарных норм, угрозам здоровью населения и значительному ухудшению качества жизни», — говорится в резолюции встречи.