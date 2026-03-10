В ведомстве сообщили, что дети жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. Сейчас устанавливают источник происшествия, а также решают, какие анализы и проверки нужно провести, чтобы установить причину заболевания.
Речь может идти об анализах у заболевших детей, исследовании проб готовой еды, воды и продуктов, смывах с посуды, оборудования и рук персонала, а также об осмотре пищеблока, проверке условий хранения и приготовления пищи и других санитарных параметров.
Также в ведомстве заявили, что проводят «мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию единичного очага заболевания».
Ранее школа 853 сообщила, что 10 марта после завтрака 13 учеников четвертого класса пожаловались на боли в животе и симптомы отравления. Детей осмотрели врачи, в школу пригласили специалистов Роспотребнадзора, а всю продукцию, которую подавали на завтрак, до выяснения причин сняли с реализации.
Редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в департамент образования Москвы и в школу, чтобы выяснить причину и последствия отравления.