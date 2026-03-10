По данным источника «Известий» пострадали 12 детей в возрасте от 10 до 13 лет.

В комментариях в канале «Родители Зеленограда» уточняют, что отравления были в нескольких корпусах школы: говорят о 912 и 1128.

Возле корпуса 912 сейчас несколько машин скорой помощи, одна реанимация, сообщают родители.

«Дочь говорит булочки с плесенью были, вообще питание оставляет желать лучшего…», — рассказала читательница «Зеленоград.ру».

Если вы знаете детали происшествия, пожалуйста, напишите.