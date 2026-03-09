Все участники ДТП попали в типичную «ловушка вежливости» (или «ловушку двух полос»): один водитель пропускает пешехода, но закрывает обзор. Пешеход, видя остановившуюся машину, предполагает, что движение остановлено во всех полосах. В другой полосе водитель видит зелёный сигнал, но не видит пешехода из-за стоящего автомобиля. В результате происходит наезд.

В этой ситуации внимательным нужно быть всем: пешеходам — проверять, что в соседних полосах тоже безопасно. Водителю, который пропускает, не стоит жестом показывать «идите», если он не может гарантировать, что пешеходов видят остальные водители. А водителям в других полосах нужно воспринимать остановившуюся перед переходом машину как сигнал опасности, сбрасывать скорость и быть готовыми к тому, что из-за неё может выйти пешеход.

При этом от ошибок и невнимательности людей должно защищать грамотное проектирование улиц. Риск таких ловушек стараются снижать инженерными решениями, которые уменьшают скорость машин и улучшают видимость на переходах. Такие решения позволяют сделать улицу безопаснее даже тогда, когда участники движения ведут себя неидеально.